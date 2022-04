Ketanji Brown Jackson heeft genoeg stemmen om opperrechter te worden

Behalve de Republikeinse senator Susan Collins zullen ook Lisa Murkowski en Mitt Romney stemmen voor de bevestiging van Ketanji Brown Jackson voor een zetel in het Hooggerechtshof. Later deze week zal ze benoemd worden.

Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse president Joe Bidens eerste keuze voor het Hooggerechtshof de nodige Republikeinse stemmen in het Congres zal halen. Naar verwachting zullen later deze week alle vijftig Democratische senatoren en drie Republikeinse senatoren stemmen voor de bevestiging van Jackson als opperrechter.

Senator Susan Collins uit Maine kondigde vorige week al aan dat ze voor de benoeming van Jackson zou stemmen. Nu zeggen ook de Republikeinse senatoren Mitt Romney en Lisa Murkowski dat ze de kandidaat-opperrechter steunen. Als ze benoemd wordt, zal Jackson de eerste zwarte vrouw in het Hooggerechtshof zijn.

‘Na meerdere gesprekken met rechter Jackson en een weloverwogen beoordeling van haar staat van dienst en recente hoorzittingen, zal ik haar historische voordracht voor de functie van rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten steunen’, zei Murkowski in een verklaring. Ook Romney noemde Jackson ‘een goed gekwalificeerde jurist en persoon van eer’ die ‘meer dan voldoet aan de standaard van uitmuntendheid en integriteit’ voor een rechter in het Hooggerechtshof.

Ideologisch blok

Tijdens een eerdere stemming op maandag in de Senaatscommissie voor justitie greep Jackson naast een benoeming. De elf Republikeinse senatoren vormden in die speciale commissie een ideologisch blok tegenover de andere elf Democraten.

Daardoor zou later deze week een nieuwe stemming georganiseerd worden in het hogerhuis, waarbij alle Democratische en Republikeinse senatoren over de kwestie mogen stemmen. Daar heeft de rechter een gewone meerderheid nodig om benoemd te worden. Door de extra Republikeinse steun ligt de weg naar het Hooggerechtshof voor Jackson wijd open. Daar zal ze de huidige liberale opperrechter Stephen Breyer vervangen.