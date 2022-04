Man (26) gearresteerd voor schietpartij Sacramento

Een 26-jarige man is gearresteerd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Sacramento, in Californië. Bij het incident kwamen zondag zes mensen om het leven, vijf slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis.

De verdachte, Dandre Martin, werd zondag al opgepakt, maar zijn arrestatie werd pas later naar buiten gebracht. Er wordt hem mishandeling en illegaal bezit van een vuurwapen ten laste gelegd. Over een mogelijk motief voor de misdaad is nog niks bekendgemaakt.

De politie meldde eerder dat er meerdere schutters bij de schietpartij betrokken waren, maar het is niet duidelijk of er nog naar meer verdachten gezocht wordt.

De schietpartij vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats buiten het Golden 1 Center, een overdekte arena in het centrum van de stad. Aan het bloedbad zou een ruzie op straat voorafgegaan zijn.

Volgens lokale media hadden de schutters eerder die avond een nabijgelegen nachtclub bezocht. De politie vraagt getuigen zich te melden en zegt al meerdere filmpjes en foto’s van het incident in bezit te hebben.

De schietpartij is voorlopig het dodelijkste schietincident in de Verenigde Staten dit jaar. In het land overlijden jaarlijks ongeveer 40.000 mensen door het gebruik van vuurwapens. Zelfdodingen zijn meegerekend in dat getal.