OPROEP | Hoe creatief bent u in het energie besparen?

De overheid wil een campagne lanceren om burgers spaarzamer en bewuster met energie te laten omgaan. In Frankrijk is zo’n campagne al gaande. Maar misschien wacht u daar niet op en bent u al goed bezig. Welke creatieve of opmerkelijke manieren heeft u al gevonden om snel en eenvoudig gas, elektriciteit, stookolie, brandstof… te besparen? Het hoeft niet revolutionair te zijn, als het voor u maar een verschil maakt. Reacties mogen naar Sarah.Vankersschaever@standaard.be , we contacteren u graag voor we iets publiceren. Veel dank!