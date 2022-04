Paasvakantie lijkt voorlopig eerder op herfstvakantie

Het wordt dinsdag overwegend zwaarbewolkt en grijs met perioden van regen of motregen. In de namiddag wordt het droger vanaf het westen. We krijgen vrij zachte maxima van 8 tot 14 graden, meldt het KMI.

Vanavond en volgende nacht blijft het overwegend droog met mogelijk enkele schaarse opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. Er is matige en aan zee vrij krachtige wind.

Woensdag is het zwaarbewolkt met eerst meestal droog weer. In de loop van de dag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. In het uiterste oosten kan het tot de avond grotendeels droog blijven. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en vlak aan zee krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot rond 70 km/u.

Ook donderdag wordt regen voorspeld. Maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. De wind waait vrij krachtig, met rukwinden van 60 tot 85 km/u. Mogelijk zijn er lokaal nog sterkere rukwinden.

Vrijdag trekt een volgende actieve regenzone over ons land. Mogelijk valt er opnieuw veel regen. De maxima liggen tussen 2 en 10 graden. De wind is meestal matig, soms zwak.