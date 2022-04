Zelenski bezoekt Boetsja: ‘Zo is het heel moeilijk onderhandelen’

Oekraïens president Volodimir Zelenski heeft een bezoek gebracht aan het stadje Boetsja, net buiten Kiev. Dat is de stad waar het Russisch leger op gruwelijke wijze verschillende burgerdoden zou gemaakt hebben bij hun uittocht.

In kogelvrije vest en vergezeld door een team militairen. Op die manier ging de Oekraïense president Zelenski naar Boetsja. Zijn leger heeft de stad recent teruggenomen van de Russen.

Foto: AFP

Zelenski reageert geschokt tijdens zijn bezoek. Hij zei er dat de Russen zich schuldig hebben gemaakt aan genocide en oorlogsmisdaden. ‘Het Russisch leger behandelt mensen slechter dan dieren’, zei hij. ‘We zullen niet rusten tot we weten wie verantwoordelijk is voor de wreedheden in de regio’s rond Kiev.’ Hij noemt het ‘moeilijk onderhandelen wanneer we zien wat Rusland in Oekraïne aanricht’. De president wil ook dat iedereen ziet wat er in Boetsja gebeurd is. ‘Het is belangrijk om te tonen wat Rusland gedaan heeft in het vredige Oekraïne. Het was belangrijk om te laten zien dat het om burgers gaat.’ Dat de pers erbij is, vindt hij daarom ook een goede zaak.

Foto: AFP

Nog voor zijn bezoek zei Zelenski al dat de moorden in Boetsja nu het beeld van Rusland zullen bepalen. Hij noemde de Russische soldaten ‘slachters’, ‘verkrachters’ en ‘moordenaars’. Hij vreest zelfs dat er nog ergere zaken aan het licht zullen komen.

De choquerende beelden uit Boetsja konden wereldwijd al op heel wat reactie rekenen. De Europese Unie komt zelfs in spoedzitting bijeen om nieuwe sancties tegen Rusland goed te keuren.