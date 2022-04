Vanuit Oekraïne worden steeds meer beelden van de gruwelen van de oorlog verspreid. In Motyzjyn, ten noordoosten van Kiev, zijn maandag een burgemeester met haar echtgenoot en hun zoon dood aangetroffen. Ze werden gevonden in een ondiepe put, nadat Russische soldaten hen tien dagen geleden ontvoerd zouden hebben. Opgelet, de beelden in bovenstaande video kunnen als schokkend ervaren worden.