Student krijgt vier jaar cel voor verkrachting van fietsster

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ben C. (19) uit Hove veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De student had vorig jaar in Lint een zwangere vrouw van haar fiets getrokken en verkracht.

Het slachtoffer was op 7 april 2021 rond 5.50 uur vanuit Lier onderweg naar haar werk. Toen ze de fietserstunnel op de Antwerpsesteenweg nam, werd ze lastiggevallen door een man op de fiets. Hij sloeg haar op haar achterwerk en reed weg. De man stond haar even verderop aan de Luitersheide op te wachten. Hij gaf de vrouw een vuistslag in haar gezicht, trok haar van haar fiets en verkrachtte haar.

Twee maanden na de feiten werd een opsporingsbericht verspreid met beelden van de vermoedelijke dader. Ben C. herkende zich daarin en gaf zich aan bij de politie. De jongeman verklaarde dat hij die ochtend erg dronken was, na een lockdownfeestje bij vrienden. Het openbaar ministerie vorderde vier jaar cel, waarvan een deel met probatie-uitstel.

De verdediging had de rechtbank gevraagd om hem nog een kans te geven, gelet op zijn nog jonge leeftijd. Zijn advocaat had voor een probatie-opschorting gepleit, maar dat vond de rechtbank onvoldoende als signaal. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Dat uitstel werd gekoppeld aan voorwaarden: hij moet zich voor zijn seksuele, drugs- en alcoholproblematiek laten behandelen en kreeg een verbod op drugs en alcoholmisbruik opgelegd.

De jongeman moet het slachtoffer en haar echtgenoot bijna 18.000 euro aan schadevergoedingen betalen.