Mijn dochter was 19 en werd moslima

Dit is het verhaal van Martine. Haar dochter Freya was 19 jaar oud toen ze ervoor koos om zich te bekeren tot de islam. Het zette Martines wereld overhoop. Gaandeweg leek ze haar dochter te verliezen: eerst was er de hoofddoek, dan de gebedsmomenten gevolgd door een moslimhuwelijk en een verhuizing naar Marokko.





Maar Martine is haar dochter nooit kwijtgeraakt. Meer nog: ergens is ze blij dat Freya moslima is geworden.

