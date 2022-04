Trump steunt Sarah Palins kandidatuur voor Congres

De Amerikaanse conservatieve politica stelde zich het voorbije weekend kandidaat voor de zetel van de staat Alaska in het lagerhuis van het Amerikaanse Congres. Ex-president Donald Trump steunt haar campagne voluit.

De voormalige gouverneur van de staat Alaska Sarah Palin kondigde eind vorige week op Twitter aan dat ze aast op een zitje in het Huis van Afgevaardigden na de dood van het Republikeinse parlementslid Don Young. Hij overleed vorige maand, na Alaska bijna een halve eeuw te hebben vertegenwoordigd. Palin kan Trumps steun goed gebruiken, in een race waar meer dan 50 kandidaten aan deelnemen.

Volgens Trump, die al vroeg tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 gesteund werd door de oud-gouverneur, is Palin de geknipte kandidaat om Young op te volgen. ‘Ik ben trots om Sarah Palin mijn volledige en totale steun te geven, en ik moedig alle Republikeinen aan om zich te verenigen achter deze geweldige persoon en haar campagne om Amerika op de eerste plaats te zetten!’ Dat viel te lezen in Save America, een nieuwsbrief van Donald Trump.

De voormalige president verwijst ook naar haar kandidaat-vicepresidentschap in 2008, toen ze de running mate werd van de Republikeinse senator John McCain. Toen moest ze het loodje leggen tegen de Democratische vicepresident Joe Biden. ‘Sarah heeft de presidentiële campagne van McCain uit het slop gehaald,’ aldus Trumps nieuwsbrief. ‘Ondanks het feit dat ze een aantal zeer slechte, domme en jaloerse mensen binnen de campagne zelf moest verduren. Ze waren erop uit om haar te vernietigen, maar dat liet ze niet gebeuren.’

De voorverkiezingen van de Amerikaanse staat staan gepland voor 11 juni. De vier populairste kandidaten stoten op 16 augustus door naar de algemene verkiezingen dit jaar.