Belgische topman PostNL blijft in cel

De twee Belgische topmannen van pakjesbedrijf PostNL in België, die vorige week werden gearresteerd, blijven nog in de cel tot de kamer van inbeschuldigingstelling zich over hun eventuele vrijlating buigt. Dat moet binnen de vijftien dagen gebeuren.

Het arbeidsauditoraat heeft vandaag beroep aangetekend tegen de vrijlating van Rudy Van Rillaer en John de Bruin, respectievelijk de Belgische topman en de operationele manager van PostNL in België. Zij werden vorige week maandag gearresteerd op verdenking van mensenhandel, valsheid in ­geschrifte, verboden terbeschikkingstelling en leiding geven aan een criminele organisatie. Ook een derde medewerker, de depotmanager van PostNL in Willebroek, werd daarbij opgepakt.

De Raadkamer in Mechelen besliste vorige vrijdag dat de drie PostNL-medewerkers de cel mochten verlaten, maar omdat de arbeidsauditeur beroep aantekent, moeten Van Rillaer en De Bruin voorlopig in de cel blijven, tot ze worden voorgeleid voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die moet binnen de 15 dagen een uitspraak doen.

Tegen de vrijlating van de depotmanager van PostNL in Willebroek werd geen beroep aangetekend, en hij komt vandaag wel vrij.

Het arbeidsauditoraat wil geen verdere commentaar geven. De beweegredenen om de aanhouding te verlengen, blijven dan ook onduidelijk. ‘Er kunnen verschillende redenen voor zijn’, zegt John Maes, advocaat van De Bruin. ‘Zo kan het openbaar ministerie vrezen dat ze zouden vluchten of bewijs vernietigen. Maar dat is vooralsnog onduidelijk.’

• Ook de grote baas van PostNL ontsnapt niet aan de cel

Herhaaldelijk inbreuken

De arrestaties werden verricht in het kader van een al langer lopend onderzoek naar PostNL. Het Nederlandse postbedrijf kwam vorig jaar al in het vizier van het gerecht, nadat er bij inspecties aan depots herhaaldelijk inbreuken werden vastgesteld bij de pakjeskoeriers. Die zijn niet rechtstreeks in loondienst van PostNL, maar werken als zelfstandige onderaannemers of zijn in loondienst bij een onderaanneming. Het ging onder meer over zwartwerk en de tewerkstelling van mensen zonder papieren. Bij de laatste controle werden ook twee depots van het Nederlandse pakjesbedrijf verzegeld.

PostNL reageerde eerder al verbouwereerd op de aanhoudingen van de Belgische toplui, en sprak over ‘intimidatie’ door het Belgische gerecht.

• Topvrouw PostNL: ‘We worden als criminelen behandeld. Dit is idioot’