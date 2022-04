Jon Batiste kaapt de meeste Grammy’s weg

Met vijf beeldjes voor jazzzanger en pianist Jon Batiste kenden de 64ste Grammy Awards een opvallende hoofdrolspeler. Ook Silk Sonic en Olivia Rodrigo kaapten hoofdprijzen weg.

Met een grootse show in Las Vegas werden zondagavond voor de 64ste keer de Grammy’s uitgereikt. Daarmee bekroont de Amerikaanse Recording Academy de beste muziek van het afgelopen jaar, in liefst 86 categorieën. Daar zitten een aantal behoorlijke nicheprijzen tussen, met onder meer ‘Best Album Notes’ en ‘Best Contemporary Christian Music Album’ (voor de liefhebbers: die gingen respectievelijk naar Ricky Riccardi en Elevation Worship & Maverick City Music). Maar de vier belangrijkste genre-overstijgende prijzen zijn ‘Album of the year’, ‘Record of the year’, ‘Song of the year’ en ‘Best new artist’.

Dat maakte de 19-jarige popzangeres Olivia Rodrigo topfavoriete, omdat zij als enige genomineerd was in die vier categorieën. Ondanks het succes van wereldhit Driver’s license en haar debuutalbum Sour wist ze alleen in de nieuwelingencategorie te winnen. Eerder op de avond pakte ze wel al twee prijzen in de popcategorie.

Olivia Rodrigo. Foto: REUTERS

Silk Sonic, het gelegenheidsproject van r&b- en popsterren Anderson .Paak en Bruno Mars, won dan weer voor ‘Record of the year’ (dat vooral de opname bekroont) en ‘Song of the year’ (dat eerder het schrijfwerk viert). Hun Leave the door open sleepte ook nog twee r&b-prijzen in de wacht. Dat heet dan scoren aan honderd procent, want An evening with Silk Sonic, het album waar Leave the door open op staat, kwam pas uit ná de nominatiedeadline van 30 september 2021.

Foto: AFP

Black Lives Matter-beweging

De grote winnaar van de avond was een in onze contreien minder bekende naam. Jazzmuzikant Jon Batiste won ‘Album of the year’ voor zijn achtste album We are, en klopte zo onder meer Billie Eilish en Taylor Swift. Daarmee vergeleken was We are allesbehalve een commercieel megasucces, maar net als de Oscar Academy kiest ook de Recording Academy soms vooral voor uitstekende uitvoeringen van lange tradities.

De plaat graait rijkelijk in de muzikale tradities van zwart Amerika, met een klassevolle mix van jazz, soul, hiphop en pop. Tekstueel spelen de thema’s van de Black Lives Matter-beweging een rol – in 2020 leidde Batist zelf zo’n protestmars, toen hij door de straten van New York trok met een band vol koperblazers en 5.000 demonstranten in zijn kielzog.

Voor de prijzen uitgereikt werden, was Batiste al favoriet met 11 nominaties in totaal. Daarvan wist hij er vijf binnen te rijven, met ook nog twee prijzen in de ‘American Roots’-categorie, ‘Best Music Video’ voor Freedom en ‘Best Soundtrack’ voor de Pixar-film Soul. Daarmee haalde hij in 2021 ook al een Oscar binnen.

Hawkins en Zelenski

De Grammy’s maakten ook ruimte voor een emotioneel afscheid van Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins, die in maart op 50-jarige leeftijd plots overleed tijdens een tournee. Tijdens een videomontage speelde de Foo Fighters-song My hero, die frontman Dave Grohl ooit schreef voor zijn eveneens te vroeg gestorven bandgenoot en vriend Kurt Cobain. De band viel ook driemaal in de prijzen in de ‘Rock’-categorie, maar was niet aanwezig om die grammofoonbeeldjes in ontvangst te nemen.

Wel aanwezig – zij het via een videoboodschap – was de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Die vestigde de aandacht op ‘de stilte van verwoeste steden en gedode mensen’, en vroeg de aanwezigen bij de Grammy’s om ‘de afschuwelijke stilte van de dood te vullen met muziek’, en hun steun uit te spreken voor het Oekraïense volk.