Drama in Seraing: vijfjarige jongen schiet zusje per ongeluk met pistool neer

In het Luikse Seraing heeft zich vrijdag een drama voorgedaan. Een vijfjarig kind heeft per ongeluk zijn zusje van twee en een half neergeschoten. Het meisje is in levensgevaar.

Hoe het incident kon gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. Vrijdagochtend omstreeks 11.45 uur kreeg de vijfjarige jongen op een of andere manier het vuurwapen in handen. Dat wapen ging af waardoor de jongen zijn kleine zusje in het hoofd schoot.

‘De ouders van de twee waren op dat ogenblik niet in de kamer aanwezig’, zegt Damien Leboutte, de procureur des Konings in Luik, aan SudInfo.

Het meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Achtenveertig uur later is haar prognose nog steeds ernstig. Volgens de RTBF werden verschillende leden van de familie ondervraagd en werd ook iedereen opnieuw vrijgelaten.

Het wapen in kwestie zou een Tsjechisch 9mm CZ38 militair pistool zijn. ‘Het was een wapen dat volkomen legaal in het bezit was van de persoon bij wie het meisje verbleef. De man, die sportschutter is, had het wapen in 2021 legaal aangeschaft in een Luikse wapenwinkel, met alle nodige vergunningen’, vertelde Leboutte aan RTBF. Normaal werd het wapen in een afgesloten doos opgeborgen. Hoe het in de handen van de jongen is terechtgekomen, is niet meteen duidelijk. Er wordt bekeken of de kleine jongen verhoord kan worden.