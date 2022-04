Paasvakantie start met wolken en regen

De paasvakantie start zwaarbewolkt met geleidelijk regen en motregen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 2 en 10 graden bij een stevige wind, meldt het KMI.

In Hoog-België kan de neerslag maandag vallen als smeltende sneeuw. Ook komende nacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. De minima liggen ‘s nachts tussen 1 en 10 graden.

Dinsdag is het meestal zwaarbewolkt met opnieuw perioden van regen of motregelen. Mogelijk wordt het ‘s middags in het westen iets droger met opklaringen. De maxima lopen op tot plaatselijk 14 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig.

Woensdag is het zwaarbewolkt met eerst kans op motregen. In de loop van de dag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. In de latere namiddag verschijnen er achter deze storing opklaringen in het westen en het noordwesten met nog kans op een bui. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden bij een vrij krachtige wind.

Donderdag beïnvloedt een actieve golvende storing met lokaal veel regen eerst het weer. In de loop van de dag wordt het mogelijk droger vanaf het westen en het noordwesten met nog kans op enkele buien.

De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden. De wind wordt vrij krachtig tot mogelijk krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden tot 60 of 70 km/u.