Louis van Gaal heeft agressieve vorm van prostaatkanker

Bondscoach Louis van Gaal heeft een agressieve vorm van prostaatkanker. De 70-jarige Amsterdammer maakte dit bekend tijdens een bezoek aan de talkshow van Humberto.

Afgelopen tijd heeft hij 25 behandelingen ondergaan. Ook tijdens trainingskampen van het Nederlands elftal. Dit gebeurde dan ’s avonds omdat hij het nieuws over z’n ziekte niet wilde delen om de spelersgroep niet te beïnvloeden.

Het onderwerp kwam ter tafel naar aanleiding van de documentaire over Van Gaal, die volgende week in première gaat. Overigens heeft Van Gaal de docu zelf al driemaal gezien en laat hij weten heel tevreden te zijn met zichzelf en over het resultaat.

‘Ik ben 25 keer bestraald, dan heb je wel een hoop management te doen’

Van Gaal: ‘Aan prostaatkanker ga je niet dood, althans, in 90 procent van de gevallen niet. Het zijn meestal andere onderliggende ziektes waaraan je dood gaat. Maar ik had een vrij agressieve vorm, ben 25 keer bestraald. Dan heb je wel een hoop management te doen, om dan door het leven te gaan.’

Dat er niets naar buiten is gekomen zegt volgens Van Gaal veel over zijn omgeving. ‘Ik had wel een voorkeursbehandeling in het ziekenhuis. Ik mocht via de achteruitgang naar binnen als ik naar een afspraak ging. Meteen werd ik dan in een andere kamer geduwd. Ik ben geweldig behandeld. Je vertelt het verder natuurlijk aan vrienden en familieleden. Dat er alsnog niets naar buiten is gekomen, zegt ook iets over mijn omgeving. Dat is wel knap.’

Of zijn ziekte invloed heeft op Van Gaal met betrekking tot zijn rol als bondscoach van Oranje tijdens het WK voetbal eind van dit jaar is onzeker. Van de week zat hij gewoon op de bank tijdens de twee oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Van Gaal ontbrak vrijdag bij de loting in Qatar vanwege een positieve PCR-test.