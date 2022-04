KRC Genk legt Eupen met forfaitscore over de knie en blijft aanspraak maken op Europe play-offs

Via een afgetekende thuiszege tegen Eupen (5-0) hield KRC Genk zijn lot in eigen hand. Racing moet zondag op Seraing minstens even goed doen als STVV thuis tegen Standard om zeker te zijn van een ticket voor play-off 2.

Bernd Storck koos tegen Eupen voluit voor frisse jongens. Zes van de zeven mogelijke basisspelers, die zonder interlandverplichtingen twee weken in Genk trainden, kwamen aan de aftrap. Bongonda, die pas op zaterdag voor het eerst trainde, viel net zoals Munoz en de zieke Thorstvedt zelfs naast de kern. Daardoor vormden Sadick-McKenzie het centrale verdedigersduo, behield Ouattara zijn plek voor de defensie en kreeg Oyen een basisplaats als linksbuiten.

Felle start

Maar het is niet omdat je twee interlands en een aantal lange vluchten in de benen hebt, dat je niet kan schitteren in de volgende competitiematch. Het bewijs werd geleverd door Junya Ito, die vanaf de eerste minuut een gesel was voor de bezoekende defensie.

Het was dan ook geen toeval dat de kwieke Japanner aan de basis lag van de vroege Genkse voorsprong. Na een slimme dubbelpass met Onuachu ging Ito over het uitgestoken been van Heris, Onuachu zette de strafschop beheerst om (1-0).

Flauw vervolg

De Gouden Schoen had zijn totaal de volgende zeven minuten nog tot twee keer toe kunnen aandikken. Maar Nurudeen reageerde attent op een verrassende knal en een stevige kopstoot zoefde over het Eupense doel.

Tegelijkertijd leek de vroege goal Genk eerder te verlammen dan een boost te geven. Racing speelde te veel met opgetrokken handrem, een gebrek aan beweging en diepgang hield een matig Eupen in de wedstrijd. Tot Onuachu in de blessuretijd van de eerste helft met een knappe flankwissel Preciado lanceerde. Zijn afgeweken voorzet belandde bij Hrosovsky, die licht in de rug werd gelopen door (opnieuw) Heris. Ref Boucaut legde de bal een tweede keer op de stip, Onuachu liet Nurudeen kansloos in de andere hoek: 2-0.

Foto: Isosport

Kat en muis

Vijfenveertig seconden na rust viel de wedstrijd al in een beslissende plooi. Een hoge balrecuperatie bracht Oyen schuin voor doel, zijn laag voorzet-schot werd aan de tweede paal binnengeduwd door de onvermijdelijke Ito: 3-0.

Wat volgde was een spel van kat en muis, opgefleurd met twee doelpunten. Zo werkte Heynen een assist van alweer Ito mooi in één tijd af (4-0) en mocht Onuachu zijn hattrick vervolledigen na een steal van Hrosovsky (5-0). De apotheose, een goal bij zijn eerste balcontact van debutant Kelvin John, werd nog van de lijn gekeerd.

Scenario’s slotspeeldag

In elk geval houdt KRC Genk op de laatste speeldag zijn lot in eigen handen. Behaalt Racing zondag op Seraing minstens hetzelfde resultaat als STVV thuis tegen Standard, dan steekt het ticket voor de Europe Play-offs op zak. Er bestaat zelfs nog een scenario, waarin twee Limburgse clubs zich voor play-off 2 plaatsen. Daarvoor moeten ze wel beiden hun wedstrijd winnen, terwijl Charleroi een thuisnederlaag lijdt tegen Zulte Waregem.