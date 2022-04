Cabinepersoneel Ryanair dreigt met staking

De christelijke vakbond ACV Puls heeft een stakingsaanzegging ingediend bij Ryanair, omdat de luchtvaartmaatschappij de ‘rechten van zijn werknemers blijft schenden’. ‘Zelfs voor water moeten ze betalen.’

Exact drie jaar nadat Ryanair voor het eerst het Belgische arbeidsrecht voor in ons land gestationeerd personeel heeft erkend, leeft de Ierse luchtvaartmaatschappij het nog steeds niet na. Zo staat het loonsysteem nog niet op punt, en zijn er nog steeds geen Belgische loonfiches, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls. ‘Dat brengt ­dagelijks problemen mee in geval van werkloosheid, ziekte of zwangerschapsverlof.’ En terwijl Ryanair een minimumloon moet ­betalen, doet het dat niet op maandelijkse basis, klinkt het.

Ook de werkomstandigheden zijn onaanvaardbaar, zegt Elsen. ‘Zo beschouwt Ryanair een medische controle niet als arbeidstijd, en worden die kosten afgehouden van het loon. Wie drie keer ziek is, moet op functioneringsgesprek, en het cabinepersoneel moet ook betalen voor water, ­zoals een klant op een vliegtuig. Terwijl de bemanning daar ­volgens de Belgische wetgeving recht op heeft.’

Geen loonindexering

Ook het arbeidsauditoraat van ­Henegouwen verzamelde al tientallen klachten in het dossier ­tegen Ryanair, dat drie jaar geleden werd ­opgestart. Het gaat om talloze overtredingen van de ­Belgische ­arbeidswetgeving, zoals het werken met schijnzelfstandigen, het halftijds inschrijven van werk­nemers die voltijds aan de slag zijn, en de weigering om lonen te indexeren, verklaarde arbeidsauditeur vorig jaar.

• Ceo Ryanair opgeroepen in strafonderzoek

De vakbonden en Ryanair ­sloten in 2019 voor het eerst sinds de komst van de Ierse luchtvaartmaatschappij een collectieve ­arbeidsovereenkomst af, maar die is vorige week vervallen. Onderhandelingen over een nieuwe cao zijn gestrand.

Volgens de bonden wil Ryanair de productiviteit verder opdrijven, omdat het de lonen heeft moeten indexeren. Maar dat is een ‘no go’ voor de vakbonden, zegt Elsen. ‘Tijdens de corona­crisis heeft het bedrijf een inlevering geëist van het personeel. Vandaag draait de sector op volle toeren, maar verstopt het bedrijf zich achter de crisis in Oekraïne en de stijgende energieprijzen om geen tegemoetkomingen te doen aan de werknemers. Terwijl het leven ook voor hen duurder wordt.’

Omdat Ryanair volgens ACV Puls niet meer aan tafel wil komen, en meerdere bemiddelingspogingen zijn gestrand, zegt de christelijke vakbond ‘geen andere keuze’ te hebben dan vanaf maandag een stakingsaanzegging van onbepaalde duur te lanceren. ‘Als Ryanair het niet over een andere boeg gooit, zullen de Belgische werknemers zeer binnenkort het werk neerleggen’, klinkt het. Ook in Frankrijk dreigt het cabinepersoneel met een staking, waardoor duizenden reizigers hun plannen voor de paasvakantie mogelijk in het ­water zien vallen.

Ryanair reageerde nog niet op onze vraag om commentaar.