Waarom zou je het nieuws willen beluisteren in een podcast?

Vrijdag en zaterdag hielden we ons podcastfestival in Oostende. We praatten er met Clare Toeniskoetter (van The New York Times) en met Tom Fordyce (Brits podcastmaker) over de kracht van nieuwspodcast. Zijn podcasts een tijdelijk fenomeen, een rage, of zijn het blijvertjes?





Ook minister van media Benjamin Dalle gelooft in de kracht van podcasts en de verschillende mediahuizen in Vlaanderen dromen zelfs van een gezamenlijk platform.

CREDITS



Gasten: Clare Toeniskoetter (New York Times), Tom Fordyce (We didn’t start the fire), Benjamin Dalle (Minister van Media)| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere en Marjan Justaert| Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie Benjamin Hertoghs| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.