Internationale woede om wreedheden in Oekraïne

Europese en Amerikaanse leiders veroordelen klaar en helder het doden van ongewapende burgers in Oekraïne. Ze roepen op tot nog strengere sancties tegen Rusland en beloven mee bewijzen te verzamelen van oorlogsmisdaden.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zegt dat hij geschokt is door ‘de gruwelijke beelden van wreedheden die het Russische leger heeft begaan in het bevrijde gebied rond Kiev’. Hij belooft Oekraïne en ngo’s dat de Europese Unie mee zal helpen bewijs te verzamelen dat kan dienen in internationale rechtbanken. Hij kondigde ook aan dat er opnieuw hardere sancties zitten aan te komen om Rusland economisch te treffen.

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kan zich daarin vinden en eist een dringend onafhankelijk onderzoek, waarna alle plegers van oorlogsmisdaden ter verantwoording zullen worden geroepen.

‘Geen straffeloosheid’

Eenzelfde geluid bij onze minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die eraan herinnert dat de Europese ministers van Justitie en de Europese Commissie afgelopen maandag al samenzaten en afspraken dat er geen straffeloosheid op oorlogsmisdaden kan volgen. Daarom zal het netwerk van Eurojust (het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken) bewijzen verzamelen en de acties tussen de lidstaten coördineren. Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) kreeg het mandaat om een onderzoek te openen, en Europol en de politiediensten zullen de procedures afstemmen voor verklaringen van slachtoffers en getuigen van oorlogsmisdaden in Oekraïne, aldus Van Quickenborne op Twitter.

Een massagraf in Boetsja Foto: AP

‘Vreselijke oorlogsmisdaden’

De Duitse vice-kanselier en minister van Economie Robert Habeck was wellicht nog het scherpst in zijn bewoordingen, hij had het over ‘vreselijke oorlogsmisdaden die niet onbeantwoord kunnen blijven’. Bijval kreeg hij van partijgenote en Duits minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, die de beelden uit Boetsja ‘ondraaglijk’ noemde en op Twitter schreef: ‘Het waanzinnige geweld van Poetin roeit onschuldige families uit en kent geen grenzen.’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss heeft ‘de walgelijke daden’ van het Russische leger tegen burgers in Oekraïne, zoals in Irpin en Boetsja, veroordeeld en een onderzoek naar oorlogsmisdaden geëist.

De Franse president Emmanuel Macron heeft het op zijn beurt over ‘een laffe moord op honderden burgers’, en zegt dat de Russische autoriteiten zich zullen moeten verantwoorden voor deze misdaden.

‘Strategische nederlaag voor Rusland’

De beelden van de tientallen burgers die het Russische leger zou hebben gedood tijdens zijn terugtrekking uit het gebied rond Kiev noemt de Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, ‘een stomp in de maag’. Hij spreekt over ‘een strategische nederlaag voor Rusland’. Ook vanuit Amerika klinkt de belofte van een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden ‘zodat de verantwoordelijken gestraft kunnen worden’.

Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is het de verantwoordelijkheid van de Russische president Poetin om de oorlog zo snel mogelijk te laten stoppen. Hij hekelt ‘een brutaliteit die in Europa al decennia niet is gezien’. Hij was ook voorzichtig over het vertrek van de Russische troepen uit de regio rond Kiev. ‘We kunnen niet te optimistisch zijn’, zei hij. ‘We vrezen een mogelijke toename van aanvallen, vooral in het zuiden en oosten.’

‘Erger dan IS’

Dmytro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, zei op Times Radio dat Rusland ‘erger is dan IS’, hij noemde de Russische troepen verantwoordelijk voor moord, foltering, verkrachting en plunderingen. Hij riep de G7-landen op om onmiddellijk ‘vernietigende’ sancties op te leggen.

Intussen ontkent het Russische ministerie van Defensie in alle toonaarden dat Russische soldaten verantwoordelijk zouden zijn voor de gruwel in Boetsja. Moskou beweert dat alle foto’s en beeldmateriaal dat door Oekraïne wordt verspreid provocatie is. Over de beelden die buitenlandse journalisten intussen konden maken, sprak Rusland zich niet uit.