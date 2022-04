Lotte Kopecky lost favorietenrol in

Ze heeft haar wielerdroom waargemaakt: Lotte Kopecky is de tweede Belgische vrouw die de Ronde van Vlaanderen wint. In de sprint klopte ze vlot Annemiek Van Vleuten.

Bij afwezigheid van Wout van Aert was ze de Belgische hoop op een overwinning in Vlaanderens Mooiste, en Lotte Kopecky ontgoochelde niet. De beslissing viel op de laatste beklimming, de Paterberg. Daar probeerde titelverdedigster Annemiek van Vleuten de Belgische kampioene te lossen, maar dat lukte niet. Met zijn drieën gingen ze ervan door: behalve Van Vleuten en Kopecky ook een ploegmate van de Belgische, Marlen Reusser. Een droomscenario.

Van Vleuten weigerde te koersen, waardoor onder meer Katarzyna Niewiadoma en Van den Broek-Blaak weer kwamen aansluiten. Die laatste, ook al een ploegmate van Kopecky, trok meteen in de aanval. Van Vleuten knalde voor de zoveelste keer het gat toe, maar tot haar grote frustratie bleef enkel Kopecky bij machte om haar wiel te houden. Van den Broek-Blaak wist hoe laat het was: op kop rijden voor Kopecky en met drie naar de finish in Oudenaarde rijden. ‘Wat Chantal heeft gedaan, is fantastisch’, zei de Belgische kampioene. ‘Ze is tenslotte een ex-winnares die zich voor mij leeg heeft gereden.’

Kopecky zat in een zetel en liet deze unieke kans niet schieten: ze ving Van Vleuten op in de sprint en bezorgde België een fantastische zege in de vrouwenversie van de Ronde. Zo heeft ons land twaalf jaar na Grace Verbeke weer een winnares op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. ‘Ik besef het nog niet’, zei ze. ‘Het dringt nog niet volledig door. Ik weet dat ik normaal gezien sneller ben dan Annemiek, maar helemaal zeker ben je natuurlijk nooit.’

Het is al Kopecky’s tweede belangrijke zege dit voorjaar, na eerder de Strade Bianche.