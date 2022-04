Van der Poel: ‘Op de Paterberg stond ik op het punt te lossen’

Ze staken er met kop en schouders bovenuit en trokken ook samen naar de streep: Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Maar in een hectische spurt zat de Sloveen plots in de tang. ‘Ik had het Tadej gegund om op het podium te staan, zelfs als hij mij geklopt zou hebben.’

Voor het derde jaar op rij spurtte Mathieu van der Poel voor de zege in Oudenaarde. Twee jaar geleden bleek hij net te sterk voor Wout van Aert, vorig jaar was Kasper Asgreen hem verrassend te snel af. Deze keer trok hij met Tadej Pogacar naar de Minderbroedersstraat. Maar tot verrassing van velen, niet het minst de Sloveense Tourwinnaar zelf, kwamen op 200 meter van de streep plots Dylan Van Baarle en Valentin Madouas nog terug.

‘Op het einde was het een scenario dat ik al drie keer gehad heb, dus ik wist wel al wat ik moest doen’, zei Van der Poel in het flashinterview. ‘Ik was een beetje verrast omdat ik alleen rekening aan het houden was met Tadej en niet met de twee anderen.’

De Nederlander trok zich in gang en hield stand, Pogacar zat in de tang en belandde uiteindelijk nog naast het podium. Te lang surplacen kan je duur komen te staan. De Sloveen baalde als een stekker. En wie de Tourwinnaar in het uur voordien bezig had gezien op de Vlaamse hellingen, besefte waarom. Want hij was het die deze 106de editie van Vlaanderens Mooiste had geanimeerd.

Al bij de tweede passage over de Oude Kwaremont werd duidelijk dat het Sloveense wonderkind de sterkste man in de Ronde was: Pogacar, die zich woensdag in Dwars door Vlaanderen op de Taaienberg nog had laten verrassen, reed er in één ruk voorbij alles en iedereen. De enige die toen zijn wiel kon houden, was Kasper Asgreen. De Deen van Quick Step zou er even later de rekening voor betalen, al kende hij ook op een cruciaal moment pech: op de Koppenberg, waar Pogacar het tweede hoofdstuk van zijn Ronde-verhaal schreef, stond hij met mechanische pech aan de kant.

Op de bult van Melden trok de Sloveen van UAE nog eens alle registers op. Slechts twee bleken bij machte om hem te volgen: Mathieu van der Poel en Valentin Madouas. Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Tom Pidcock, Victor Campenaerts: stuk voor stuk moesten ze passen en kwamen ze duidelijk tekort tegenover de twee tenoren.

De beste in de koers

Samen ging het trio op jacht naar Dylan Van Baarle en de verrassende 22-jarige Brit Fred Wright, die er nog voor de Koppenberg vandoor waren gegaan. Net voor de Taaienberg kwam het tot een samensmelting. Toen al was het kristalhelder dat de aangekondigde tweestrijd er in de finale ook zou komen: bij de laatste passage over de Oude Kwaremont moesten Van Baarle, Madouas en Wright overboord. Pogacar probeerde op de Paterberg ook Van der Poel te kraken, maar die plooide niet. ‘Op de Oude Kwaremont en de Paterberg reed Tadej heel snel naar boven, ikzelf stond op het punt te lossen’, gaf die toe. ‘Ik ben nog nooit zo verzuurd geweest op de top, maar ik wist dat ik me erover moest zetten.’

Een koninklijke sprint zou dus beslissen. Van der Poel en Pogacar gingen aan het surplacen, in die mate dat er nog twee uit de achtergrond terugkwamen. De Nederlander bewaarde zijn cool, debutant Pogacar liet zich ringeloren. En dat heeft hij alleen aan zichzelf te wijten. ‘Misschien was Pogacar wel de beste in koers’, zei Van der Poel. ‘Ik had het hem gegund om op het podium te staan, zelfs als hij mij zou geklopt hebben.’