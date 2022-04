Sterke tweede helft bezorgt Union de drie punten tegen Standard

Union gaat volgend seizoen Europa in. Dankzij een 1-3 overwinning op Sclessin, na goals van Teuma, Sissako, Nieuwkoop en Nielsen, sluiten de Brusselaars de reguliere competitie al zeker als leider af. Met een ticket voor de tweede voorrondes van de Conference League tot gevolg. De voorsprong op Club Brugge bedraagt ook opnieuw vijf punten.

Nog een laatste keer dit seizoen konden de Standard-supporters naar hun geliefkoosde Sclessin trekken. Het Maurice Dufrasnestadion was ooit een oninneembare vesting, maar dit seizoen is er eentje om snel te vergeten. Standard pakte in 17 thuiswedstrijden slechts 14 punten, enkel Beerschot doet slechter.

Maar toch zakten bijna 22.000 supporters af naar de boorden van de Maas om er Standard nog een keer aan te moedigen. En om Mehdi Carcela, wiens contract op het einde van het seizoen hoogstwaarschijnlijk niet verlengd zal worden, een gepast afscheid te geven. Hij werd door ex-ploegmaats Pocognoli en Goreux in de bloemetjes gezet. Het publiek scandeerde de naam van de clublegende, die meer dan 300 wedstrijden afwerkte voor Standard.

Maar goed, er werd ook gevoetbald in Luik. Tegen competitieleider Union, dat er geen gras over liet groeien. De Brusselaars eisten meteen het balbezit op, en Teuma schoot de bezoekers al na 8 minuten op voorsprong. Een droomstart, al kwam er niet veel later slechter nieuws: Teuma raakte op het kwartier geblesseerd, probeerde wel nog even, maar moest uiteindelijk toch vervangen worden door Marcq. Hopelijk voor hem en Union valt de schade mee bij de kapitein.

Standard leek echter niet van slag na de openingstreffer. Meer zelfs: het speelde beter dan Union. Iets voorbij het kwartier had Emond de gelijkmaker aan de voet, maar zijn knap schot strandde op de lat. Op enthousiasme probeerden de Luikenaars zich een weg naar voren te banen, en dat loonde nog voor het halfuur: Burgess tikte knullig door tot bij Sissasko, die van dichtbij Moris verschalkte: 1-1. Het vervolg van de eerste helft was pover: enkel Carcela kwam nog in de buurt van een doelpunt, maar zijn schot ging naast.

Foto: ISOSPORT

In de tweede helft nam Union het initiatief weer over. De Brusselaars wilden namelijk koste wat het kost vermijden dat Club opnieuw dichterbij kwam in het klassement. Maar echt grote kansen? Die bleven aanvankelijk uit. Lazare probeerde het wel vanop een afstandje, zijn schot zoefde enkele meters naast de kooi van Henkinet.

Union baas in tweede helft

Het was wachten tot de 66ste minuut vooraleer we een echte kans konden noteren. Bart Nieuwkoop zette zich goed door, maar kon zijn schot van dichtbij uiteindelijk niet kadreren. Kadreren kon diezelfde Nieuwkoop enkele minuten later wel, en dat leverde meteen ook een doelpunt op: de Nederlander dook voor zijn man na een doorgekopte corner, en knikte het leer keurig in doel: 1-2.

Standard moest vol aan de bak, maar mocht van geluk spreken dat het niet direct tegen een dubbele achterstand moest aankijken: een voorzet van Nieuwkoop werd bijna in eigen doel gedevieerd door Bokadi, maar Henkinet bracht redding.

En toch werd het nog eens héél luid op Sclessin: een kwartier voor tijd werd Carcela naar de kant gehaald, het publiek gaf hem een staande ovatie. Veel motivatie puurden de Standard-spelers daar echter niet uit, want het was zelfs Union dat nog een keer wist te scoren: Mitoma legde knap opzij tot bij Nielsen, die het leer beheerst voorbij Henkinet schoof. Het vervolg van de wedstrijd was overbodig.

Dankzij de overwinning bedraagt de kloof met Club Brugge opnieuw vijf punten. Bovendien blijft ook de indrukwekkende uitreeks van Union duren: het is nu al veertien uitwedstrijden op rij ongeslagen, enkel in Mechelen werd in de reguliere competitie verloren. Straf. De nieuwe Amerikaanse eigenaars van Standard waren vandaag aanwezig en beseffen dat er nog heel wat werk op de plank ligt.