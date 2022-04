Pakistaanse regering valt, premier beschuldigt oppositie van complot met VS

De Pakistaanse eerste minister Imran Khan heeft een motie van wantrouwen ontlopen en vraagt de ontbinding van het parlement. Hij beschuldigt de oppositie van samenzwering met Amerika. Er komen vervroegde verkiezingen.

In Pakistan heeft premier Imran Khan president Arif Alvia om de ontbinding van het parlement gevraagd. Khan verloor zijn parlementaire meerderheid nadat een aantal parlementsleden uit zijn eigen partij en coalitiepartners de overstap hadden gemaakt naar de oppositie. De Pakistaanse premier wees meteen Washington met de vinger, en tekende formeel protest aan bij de Amerikaanse ambassade. Volgens Khan willen de VS een ander regime installeren in Pakistan. Washington zou hem weg willen vanwege zijn buitenlands beleid: hij spreekt zich geregeld uit voor China en Rusland. Onder meer Khans recente bezoek aan Poetin zou niet in goede aarde zijn gevallen. Bovendien is hij ook gekant tegen de Amerikaanse ‘war on terror’.

Aanhangers van Imran Khan kwamen naar het parlement om hun stem te laten horen. Foto: AFP

Stemming geweigerd

De oppositie, die intussen de meerderheid had in het parlement, wilde vandaag een motie van wantrouwen stemmen en Khan uit zijn macht ontheffen. Daarvoor was een simpele meerderheid van 172 stemmen nodig. Khans coalitiepartners en 17 leden van zijn eigen partij stonden klaar om tegen hem te stemmen. Maar de vice-voorzitter van het parlement weigerde de stemming over de motie. Het is niet duidelijk of de Pakistaanse grondwet dat toelaat. De leider van de Pakistan People’s Party (PP), Bilalwal Bhutto Zardari, noemt de gang van zaken ‘ongrondwettelijk’ en wil dat nu aanklagen bij het Hooggerechtshof.

Politieke druk en manipulatie

Khan, een voormalige professionele cricketspeler en nationale sportheld, is sinds 2018 premier van Pakistan. Hij staat de afgelopen tijd onder zware politieke druk door de forse inflatie. De prijzen van levensmiddelen, benzine en gas zijn daardoor enorm gestegen. Zijn premierschap was al van bij het prille begin omstreden. Waarnemers zeggen dat de verkiezing in 2018 door het leger werd gemanipuleerd. Vorig jaar kwam het tot een openlijke ruzie tussen Khan en de legerleiding.

Binnen 90 dagen moeten vervroegde parlementsverkiezingen worden gehouden. ‘Ik vraag de mensen om de volgende verkiezingen voor te bereiden. Godzijdank is een samenzwering om de regering omver te werpen gefaald’, zei Khan.