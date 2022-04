Horror in gebied dat Russen hebben verlaten: doodgeschoten burgers liggen op straat in Boetsja

Het Oekraïense leger treft gruwelijke scènes aan in de regio rond Kiev na de aftocht van de Russen. De straten lijken wel kerkhoven met open graven en schroothopen. Burgers liggen doodgeschoten op het asfalt, sommigen met de handen op de rug gebonden.

De straten van Boetsja, een stad in het noordwesten van Kiev die door Oekraïense soldaten heroverd is, liggen bezaaid met dode lichamen van burgers. Volgens burgemeester Anatoli Fedoroek zijn meer dan 300 mensen omgebracht, 280 van hen zijn intussen in massagraven begraven. Het is momenteel te gevaarlijk om hen een individuele begrafenis te geven. Fedoroek heeft het over straten waar vijftien tot twintig lijken op de weg liggen, ‘ik weet niet hoeveel er nog op binnenplaatsen, achter omheiningen zijn’. ‘Zolang de ontmijners niet gekomen zijn, is het af te raden de lichamen op te halen.’ Oekraïense soldaten bevestigen kabels aan de lichamen om ze van de straten te trekken, om te vermijden door boobytraps te worden geraakt.

Oekraïne zegt intussen alle gebieden rondom Kiev opnieuw onder controle te hebben. Nu de Russische troepen de aftocht hebben geblazen, wordt pas duidelijk welke ravage die hebben aangericht. De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigt het Russische leger ervan mijnen te hebben achtergelaten in de gebieden die ze verlaten, ‘in de huizen, in achtergelaten materiaal, en zelfs op lichamen van gedode burgers’. De ontmijningsdienst zou gisteren al 1500 explosieven hebben onschadelijk gemaakt.

Het Oekraïense ministerie van Defensie spreekt op Twitter over ‘een nieuw Srebrenica’, een verwijzing naar het Bosnische dorp waar in de Balkanoorlog zo’n 8000 mannen en jongens zijn gedood door het Servische leger van generaal Ratko Mladić.

Verkrachting en executies

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft verschillende inbreuken op het oorlogsrecht door Rusland vastgesteld in Oekraïne. Het gaat onder meer om verkrachting, executies en ander ongerechtvaardigd geweld tegen de burgerbevolking. De lokale bevolking zegt dat de burgers langs de weg doodgeschoten zijn zonder enige provocatie. Het gaat om zowel mannen als vrouwen in burgerkledij. Sommigen van hen hadden hun boodschappentas nog in de hand. Ze liggen tussen uitgebrande tanks, verpletterde of met kogels doorboorde auto’s.

Hugh Williamson, directeur bij HRW voor Europa en Centraal-Azië, heeft het over ‘onuitsprekelijke, opzettelijke wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers’. De oorlogsmisdaden deden zich voor in de regio’s rond Tsjernihiv, Charkiv en Kiev, die bezet waren of zijn door Russische troepen. Naast verkrachting en moord is er ook sprake van plundering van de bezittingen van Oekraïense burgers zoals voedsel, kleding en brandhout.

Getuigen vertelden de ngo over een standrechtelijk executie door Russische troepen in Boetsja. Soldaten dwongen vijf mannen om aan de kant van de weg te knielen, één van hen werd in het achterhoofd geschoten. Reporters van het Franse persagentschap Agence France-Presse zagen minstens twintig dode lichamen in één enkele straat in Boetsja. Drie van hen waren aan het fietsen toen de kogels hen raakten. Een andere man is neergeschoten met zijn handen op de rug vastgebonden, naast zijn dode lichaam lag zijn Oekraïense identiteitskaart open.

Ook journalisten van de Britse BBC konden Boetsja binnengaan nadat de laatste Russische soldaten vrijdag het gebied hadden verlaten. Ze konden spreken met overlevenden uit de stad die vertelden hoe ze buiten hout verbrandden om op te koken, omdat ze geen toegang meer hadden tot gas, elektriciteit en water. Over de hulpgoederen die enkele vrijwilligers meebrachten, zei een vrouw dat het de eerste sneden brood waren die ze in 38 dagen hadden gegeten.

Kinderen als menselijk schild

De Conventie van Genève verbiedt partijen in een oorlog om burgers en krijgsgevangenen te doden, verkrachten of folteren. Ook plunderen is verboden onder het oorlogsrecht. Volgens plaatselijke getuigen gebruikte het Russische leger Oekraïense kinderen als menselijk schild terwijl ze zich hergroepeerden. Bussen vol kinderen zouden voor Russische tanks zijn geparkeerd met de bedoeling om Oekraïense beschietingen te ontlopen terwijl het Russische leger zich terugtrok uit de gebieden rond Kiev.

Onder meer de Britse regering reageert geschokt op de berichten. ‘Weerzinwekkend’, schrijft Liz Truss, minister van Buitenlandse Zaken, op Twitter. ‘Het Verenigd Koninkrijk werkt samen met anderen om bewijzen te verzamelen en voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te brengen.’ Het Internationaal Strafhof is bevoegd voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden.

Moskou blijft ontkennen dat het burgers onder vuur neemt en zegt zich niet schuldig te maken aan oorlogsmisdaden.