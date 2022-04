Oproep | Zijn uw huisdieren bevriend?

Tuurlijk weten we niet wat onze huisdieren precies van elkaar denken, maar dat ze elkaar vertrouwen en warmte geven, is soms onmiskenbaar. We zijn benieuwd naar de momenten waarop uw dieren u doen denken: dit moet toch vriendschap zijn. Hebt u een foto die daarvan getuigt, dan is die tot en met dinsdag 5 april zeer welkom bij dorien.knockaert@standaard.be, graag met enkele zinnen toelichting. We kunnen niet alle mails beantwoorden, maar ze zullen ons wel allemaal inspireren voor De Standaard Magazine van 16 april, dat gewijd is aan dierenliefde en waarin een selectie uit de inzendingen verschijnt.