Vrouw (41) overleden bij brand in Doornik

Bij een brand in een appartementsgebouw in Doornik in de provincie Henegouwen is zondagochtend een 41-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de lokale brandweer.

De hulpdiensten werden zondagochtend vroeg rond 4.30 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de rue St-Brice in Doornik. Het vuur brak uit op de eerste verdieping, vlak boven een handelszaak.

De bewoners van de tweede verdieping verwittigden de brandweer. Die vond het levenloos lichaam van de 41-jarige vrouw terug. De brand zou ontstaan zijn toen de sofa in brand vloog door een sigaret.