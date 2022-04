Bouwpromotor Bart Versluys overvallen in Oostende: horloge van 350.000 euro gestolen

De Oostendse bouwpromotor Bart Versluys werd vrijdagavond het slachtoffer van een overval in Oostende. De dieven gingen aan de haal met zijn peperdure polshorloge.

Vrijdagavond omstreeks 18.45 uur vielen twee personen Versluys aan in de Zandvoordestraat in Oostende. Daarbij werd een wapen getoond en pepperspray gebruikt. Het slachtoffer kreeg klappen van de verdachten, die hem vervolgens van zijn uurwerk beroofden.

Het gaat om een Richard Mille Rm 11-03 Titanium. Op het internet variëren de prijzen tussen de 150.000 en de 400.000 euro. Dit exemplaar zou zo’n 350.000 euro waard zijn.

Het parket en het de lokale politie bevestigen de overval. Het onderzoek naar de feiten loopt. Ondertussen belooft Versluys een beloning voor wie informatie kan geven. De Oostendse ondernemer is zaakvoerder van Versluys Groep, een toonaangevend bouwbedrijf in de regio. Hij is een van de bekendste bouwpromotoren aan de kust.

Het Zwitserse horlogemerk Richard Mille werd in 2001 opgericht. De horloges zijn luxueus en ook zeer duur. Zo is de behuizing gemaakt van titanium en goud en kruipt er veel precisiewerk in. Bovendien zijn ze behoorlijk schaars en dus exclusief.