Westerlo moet titelfeest uitstellen: Lommel op en over Kemphanen in één dolle minuut

De champagne staat al even koud bij Westerlo, maar de flessen ontkurken zit er nog niet in. De Kemphanen moesten winnen op bezoek bij Lommel om de promotie naar 1A veilig te stellen, maar zijn daar ondanks een vrij vroege voorsprong niet in geslaagd. In één dolle minuut op slag van rust gingen de Limburgers erop en erover. Eindstand 2-1. Als RWDM morgen punten laat liggen op bezoek bij Deinze, is de titel alsnog een feit.

De champagne blijft in Westerlo nog minstens tot zondagavond in de koelkast. De Kemphanen hadden na een vroege voorsprong de titel voor ht grijpen, maar een gemiste strafschop van Lyle Foster brak de Kemphanen zuur op. De opdracht voor Westerlo was duidelijk: winnen in Lommel en de titel en promotie waren binnen. Voor de start van de opwarming riepen Daci en Foster nog minutenlang de hulp van de voetbalgoden in, maar het was toch vooral Westerlo zelf dat een vroege voorsprong afdwong. De Kemphanen zetten van bij de aftrap hoog druk en grepen Lommel bij de keel.

De openingsminuten leverden meteen twee grote kansen op. Vetokele zette Daci alleen voor doel. De Macedoniër mikte in de korte hoek, De Busser redde knap. Even later botste ook Van den Keybus op het Lommelse sluitstuk, Vetokele was te verrast om de rebound binnen het doelkader te mikken.

Nog voor het kwartier mochten de 1.000 meegereisde fans dan toch juichen. Foster kwam net te kort om een voorzet van Vetokele richting doel te deviëren, maar aan de tweede paal maakte Seydoux het af. De Zwitser plaatste het leer beheerst in de verste hoek. In de hoofdtribune belde een dolgelukkige mevrouw Seydoux meteen naar het thuisfront. ‘Il a marqué le premier but.’

De Busser toont zich bij Lommel

Westerlo verzuimde daarna om de wedstrijd al vroeg in een beslissende plooi te leggen. Na een fout van De Busser ging de bal op de stip. Verrassend genoeg zette niet Bernat, de vaste strafschopnemer, maar Foster achter de bal. De Zuid-Afrikaan besloot in het midden op de voet van De Busser.

Een pijnlijke misser, want na de gerateerde strafschop verdween ook de schwung uit de wedstrijd. Westerlo mocht van Lommel de bal rustig rondtikken, maar het overwicht leverde voor rust nog maar één kans op: een pegel van Daci spatte uiteen op de lat.

Ondanks de slaapmodus was er geen man overboord. Lommel had zich mee in slaap laten wiegen en kwam nooit in de buurt van het bezoekende doel. In de toegevoegde tijd draaide plots de sfeer. Rosa liet met een heerlijk zondagsschot Jensen kanseloos en zette zo de bordjes terug op gelijke hoogte. Binnen de minuut ging de thuisploeg erop en erover. Saito dribbelde zich te makkelijk een weg de zestienmeter binnen, Dos Santos trapte de teruglegger van de Japanner hoog in doel.

Hopen op RWDM

Titelstress? Jonas De Roeck wilde er na de nederlagen tegen Virton en Lierse niet van horen, maar het voetbal dat Westerlo na de pauze op de mat legde had er toch veel van weg. Met de moed der wanhoop probeerde het de bakens te verzetten. Ondanks de grote ruimtes kreeg het geen greep meer op de wedstrijd. Te slordig. Te rommelig. Te weinig overtuiging.

Toen Daci met een vrije schietkans op de rand van de zestien, de enige kans in de tweede helft, dan toch een uitstekende mogelijkheid kreeg om Westerlo terug op gelijk hoogte te brengen, kreeg hij het leer niet tussen de palen. De laatste goal van de Macedoniër dateert al van 2 februari, thuis tegen … Lommel. Dan hing de 3-1 voor Lommel zelfs nog meer in de lucht. Saito zorgde voor de eerste dreiging. Jensen haalde een strak schot van Henkens, ex-Westerlo, laag uit de hoek. In de slotfase incasseerde Mabea nog een domme rode kaart.

Het titelfeest met Westerlo wordt zo minstens tot zondagavond uitgesteld. Laat RWDM op Deinze punten liggen, dan mogen ze in ‘t Kuipje toch nog de champagne ontkurken. Anders wacht volgende week een nieuwe kans op het veld van Moeskroen.