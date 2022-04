Antwerp wint met het kleinste verschil bij OH Leuven en doet goede zaak in de strijd voor de Champions’ play-offs

Met de hakken over de sloot. Na een erg matige pot voetbal heeft Antwerp het met 0-1 gehaald bij OH Leuven, dat grote delen van de wedstrijd domineerde. The Great Old loopt vier punten uit op Anderlecht en Gent en staat met anderhalf been in de Champions’ play-offs. De Leuvenaars blijven achter met een schamele twee op achttien.

Bij Antwerp vlogen ze er meteen stevig in. Het voornemen was duidelijk om naar een vroeg doelpunt op zoek te gaan. Echt gevaarlijk waren de bezoekers in de openingsfase nog niet. Verstraete trapte huizenhoog over, Frey kopte ruim naast. Verstraete pakte overigens al snel geel - zijn tiende al - en moet twee wedstrijden brommen.

Na een kwartier was OHL een eerste keer gevaarlijk. Mercier pakte met een goedgemikte vrijschop uit, maar doelman Butez hield Antwerp overeind. Na twintig minuten kwam OHL er nogmaals uit. Schrijvers mikte van net buiten de zestien op Butez. De Leuvenaars waren nu baas, want niet veel later was er ook nog Tamari die van dichtbij op Butez besloot.

OHL werd alleen maar dreigender. Na 25 minuten kopte Ozkacar op de paal, meteen daarna trapte De Norre in het zijnet. Een Leuvens doelpunt hing in de lucht. Iets voorbij het halfuur kreeg Tamari nog een dot van een kans, maar hij mikte twee meter naast. De thuisploeg verkwanselde de ene na de andere uitstekende mogelijkheid. En het liedje bleef maar duren. Maertens kwam alleen voor doel, maar mikte op Butez.

Waar was Antwerp ondertussen, vraagt u zich nu af. Nergens. En toch stond het vijf minuten voor de pauze op voorsprong. Bataille, die lastminute de geblesseerde De Laet moest vervangen, kopte een hoekschop van Verstraete door naar Seck, die vanop een metertje van de doellijn de 0-1 tegen de touwen kopte. Op een diefje.

Op slot

OHL kwam scherp uit de kleedkamer. Na een vrije trap van Mercier kon Kuharevych, die uitzonderlijk de voorkeur kreeg op Kaba in de spits, aanleggen. Hij rateerde echter zijn schot. Daarna volgde een kwartier waarin de partij behoorlijk op slot ging. We noteerden geen enkele ernstige kans, tot Manuel Benson nog eens voor gevaar zorgde met een vrije trap. Doelman Runarsson kon wegboksen.

Twintig minuten voor tijd gaf Maertens tot twee keer toe een demonstratie van wat de hele partij van de Leuvenaars kenmerkte. Twee schoten vanop de rand van de zestien gingen compleet de mist in. Daarna was de angel uit de wedstrijd en viel er nog weinig te beleven, al was de achttienjarige invaller Ilyas Lefrancq wel een lichtpuntje bij OHL. De aanvallende middenvelder bracht opvallend veel schwung. Antwerp, waar Nainggolan vlak voor affluiten nog op Runarsson mikte, bleef echter overeind en doet een reuzezaak met oog op de Champions’ play-offs.