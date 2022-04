Penalty in blessuretijd veroordeelt Seraing tot voorlaatste plaats (2-2), KV Oostende, Zulte Waregem en Eupen zijn gered

Een thriller van jewelste in de Diaz Arena: KV Oostende heeft zich via het allerkleinste gaatje van het behoud verzekerd. Tot minuut 90 leek het alsof Seraing zou winnen aan zee, maar een penalty van Gueye (2-2) in de blessuretijd zorgde voor een Oostends delirium. Zo zijn Eupen en Zulte Waregem ook meteen gered.

En of ze in Oostende goesting hadden in een feestje. Voor de aftrap werd Maxime D’Arpino gehuldigd als speler van het seizoen, én er werden meteen tien gratis vaten bier beloofd als KVO een puntje zou pakken en zeker was van het behoud. Seraing moést winnen, anders was het veroordeeld van play-downs. Maar de Metallo’s zouden zich niet naar de slachtbank laten leiden, integendeel. Na amper zeven minuten liep een slap KVO al tegen de lamp. Jallow werd weggestuurd en omspeelde Scherpen, die te vroeg hapte. Een simpele intikker volstond vervolgens (0-1). Alarmfase rood voor KVO. Want als het verloor, moest het volgende week in Eupen nog volop aan de bak.

Symbool

De donderwolken boven de Diaz Arena werden er niet minder op. D’Arpino, laureaat van de avond, viel nog voor de 20ste minuut uit met een zware knieblessure. En wanneer Maziz op een haar na de 0-2 naast legde, gingen de KVO-fans aan het morren. Ze hadden trouwens gelijk: het leek nergens op wat de Kustboys serveerden. De manier waarop Oostende nog voor de rust op gelijke hoogte klom, stond symbool voor de geleverde prestatie. Een voorzet van Ambrose werd door een moederziel alleenstaande Cissé welgemikt voorbij de eigen doelman geduwd. Plots stond het 1-1 - nog méér op een diefje kon haast niet.

De opluchting aan zee was van korte duur, want Seraing kon niet anders dan een doelpuntje meer scoren om uitzicht te behouden op de veilige zestiende plaats. Sluipschutter Mikautadze besloot een handje te helpen. Capon kon een gevaarlijke bal in de eigen zestien niet ver genoeg ontzetten, en de Georgiër fusilleerde Scherpen van dichtbij (1-2). KVO opnieuw in de penarie, en niet alleen omdat het achter stond: voetballen ging o zo stroef, kansen waren er amper. Even zorgde Capon voor opwinding: de verdediger kwam naar binnen, en trof met een kanonschot de lat. De rebound van Gueye ging net naast. Oostende zou nog een halfuur alles op alles zetten om die bevrijdende gelijkmaker te scoren. Vanderhaeghe deed daarvoor beroep op Boonen, die na een zware achillespeesblessure zijn eerste minuten sinds augustus mocht maken.

Gueye veroordeelt Seraing

Dat lukte nog bijna: Albanese zette zich door tot op de achterlijn en legde goed voor, maar McGeehan kon net niet afdrukken rond de kleine rechthoek. Uiteindelijk veroordeelde KV Oostende de tegenstander alsnog definitief tot de voorlaatste plaats, al had het daarvoor het allerkleinste gaatje nodig. Na hands en een VAR-ingreep mocht Gueye in de blessuretijd nog de gelijkmaker scoren vanop de stip, waardoor KV Oostende, maar Zulte Waregem én Eupen meteen gered zijn. Mooi was het niet, maar de zucht van opluchting klonk van aan zee tot in Luik. Seraing neemt het straks op tegen de runner-up in 1B, terwijl Oostende volgende week met een gerust gemoed naar Eupen kan.