Wielrenner Colbrelli mag ziekenhuis verlaten na hartoperatie

Goed wielernieuws, aan de vooravond van de start van de Ronde van Vlaanderen: de 31-jarige Italiaan Sonny Colbrelli heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Twee weken geleden werd hij getroffen door een hartaanval tijdens de Ronde van Catalonië.

Sonny Colbrelli (31) keek op 21 maart de dood in de ogen na hartfalen. Dat gebeurde na een zware machtsspurt aan het einde van de openingsetappe van de Catalaanse World Tour-ronde. Colbrelli’s wil om te winnen was groter dan zijn hart vermocht. De wedstrijdartsen pasten razendsnel hartmassage toe, vervolgens werd de Italiaanse wielrenner overgebracht naar het Spaanse ziekenhuis van Girona. Toen zijn toestand eenmaal stabiel was, werd hij naar zijn thuisland overgebracht.

In een persbericht meldt zijn team Bahrain Victorious vandaag dat Colbrelli het universitair ziekenhuis van Padua heeft mogen verlaten. Hij kreeg er een defibrilator ingeplant. Colbrelli ‘heeft bij ons een grondige evaluatie ondergaan om te achterhalen van waar de hartritmestoornissen kwamen en wat de beste manier was om het probleem te verhelpen’, laat behandelende arts Domenico Corrado optekenen in het persbericht. ‘Na overleg met de patiënt bleek dat het inbrengen van een inwendige defibrillator het meest opportuun was. Dat apparaat kan het hartritme corrigeren wanneer het nodig is.’

Colbrelli zal nu thuis verder herstellen. Wanneer hij opnieuw aan het fietsen zou kunnen gaan, is voorlopig nog onduidelijk.