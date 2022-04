Tot twee maanden wachten op verblijfsdocument voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die in Antwerpen een verblijfsvergunning aanvragen, wat recht geeft op onder andere een equivalent leefloon, moeten tot twee maanden wachten op de nodige documenten. ‘De toestroom is enorm’, klinkt het. In andere gemeenten blijft de wachttijd (voorlopig) onder controle.

Oekraïense vluchtelingen die in ons land toekomen, moeten zich eerst aanmelden in het registratie­centrum van de Dienst Vreemdelingenzaken op de Heizel, en vervolgens bij de stad of gemeente waar ze zullen verblijven. Daar moeten ze een verblijfskaart, de zogenaamde A-kaart, aanvragen. Dat is een bewijs van hun inschrijving in het vreemdelingenregister. Die kaart geeft hen het recht om in België te werken en om een beroep te kunnen doen op de dienstverlening van het OCMW.

Om de druk van de grote Oekraïense vluchtelingenstroom op de administratie enigszins beheersbaar te houden, werd naast de A-kaart - die volgens een vaste, lang durende procedure moet worden opgesteld - de ‘bijlage 15’ in het leven geroepen: een tijdelijk verblijfsdocument, waarmee de ­Oekraïense vluchtelingen alvast kunnen beginnen te werken en waarmee ze bij het OCMW terechtkunnen.

In Antwerpen loopt de wachttijd om zo’n ‘bijlage 15’ te krijgen intussen al op tot acht weken, schrijft Gazet van Antwerpen. Dat betekent dat de vluchtelingen al die tijd niet aan het werk kunnen en geen financiële steun krijgen. Als zij verblijven bij gastgezinnen, betekent dit ook dat zij moeilijk kunnen bijdragen in de kosten. In solidariteitsgroepen op Facebook staan berichten van Antwerpenaren die de situatie aanklagen.

‘Uitzonderlijke omstandigheden’

Antwerps schepen van Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA) bevestigt dat de wachttijden oplopen. Ze vraagt om begrip. ‘Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. De toestroom aan Oekraïense vluchtelingen die een A-kaart aanvragen is enorm. Sinds 14 maart hebben al 2.500 vluchtelingen zich aangemeld. Normaal gezien verwerkt de stad op jaarbasis 10.000 aanvragen van nieuwkomers. We zitten nu in een paar weken tijd dus aan een kwart van het jaartotaal. Dat maakt dat de wachttijden zo oplopen.’

De stad Gent heeft niet meteen een overzicht van de gemiddelde wachttijden beschikbaar, maar volgens de woordvoerder van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zijn die voorlopig niet zo sterk opgelopen. ‘We hebben vier extra personeelsleden in dienst genomen om de druk beheersbaar te houden.’

In de meeste kleinere gemeenten zou het slechts enkele werkdagen duren om bijlage 15 te verkrijgen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zegt dat ze nog geen ‘algemeen signaal’ kreeg dat de wachttijden sterk zouden oplopen. ‘We horen natuurlijk wel dat de druk op de administratieve diensten toeneemt’, zegt woordvoerder Nathalie Debast. Eerder trok de VVSG al aan de alarmbel over de toenemende druk die de Oekraïense vluchtelingen op de OCMW’s leggen (DS 18 maart).