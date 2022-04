Voormalig aanklager Internationaal Strafhof roept ex-collega’s op: ‘Schrijf meteen arrestatiebevel voor Poetin uit’

Carla Del Ponte, de voormalige aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, heeft haar voormalige collega’s opgeroepen om per direct een arrestatiebevel uit te schrijven voor Russisch president Vladimir Poetin. Dat zegt ze in een interview met de Zwitserse krant Le Temps.

‘Poetin is een oorlogsmisdadiger’, vindt Carla Del Ponte (75), die haar naam maakte als aanklager in de VN-tribunalen naar oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de burgeroorlogen in Rwanda en Joegoslavië.

De Zwitserse vindt dan ook dat er per direct arrestatiebevelen moeten uitgesproken worden voor Poetin en andere hooggeplaatste Russische gezagsdragers, zodat ze verantwoording moeten afleggen voor oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de Russische invasie van Oekraïne. ‘Het is het enige bestaande instrument om de dader van een oorlogsmisdaad op te pakken en voor het Internationaal Strafhof te brengen’, aldus Del Ponte.

Del Ponte erkende wel dat een arrestatiebevel niet meteen betekent dat Poetin op korte termijn achter de tralies zou belanden. ‘Als hij in Rusland blijft, zal dat nooit gebeuren. Maar het zou het voor hem dan wel onmogelijk maken om zijn land te verlaten, en dat zou een sterk signaal zijn dat veel landen tegen hem zijn. En mijn ervaring leert me dat we mogen hopen dat Poetin – net zoals de Joegoslavische president Slobodan Milosevic – op een dag toch opgepakt en aangeklaagd zal worden.’

De aanklager van het Internationaal Strafhof opende op 3 maart al een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne, met de steun van veertig landen die lid zijn van het charter achter de rechtbank. Oekraïne ondertekende dat charter niet, maar erkende het Strafhof in 2014 wel officieel voor misdaden gepleegd op Oekraïense bodem. Rusland trok zich terug als lid in 2016.