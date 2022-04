Tentenkamp van sans-papiers mag blijven, beslist Molenbeek

Staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V) vroeg de burgemeester van Molenbeek om een tentenkamp van mensen zonder papieren, die de regering onder druk willen zetten, te verbieden. Maar van Cathérine Moureaux (PS) mag het kamp blijven. ‘Ik heb niemand nodig om te zeggen wat ik moet doen.’

‘Wij vragen het recht om in België te wonen en te werken’, verklaarde Said Elouizi de actie die zijn collectief voor mensen zonder papieren, Zone Neutre, met twee andere organisaties van mensen zonder papieren voert in het Ninoofsepoortpark in Molenbeek. Ze trokken er een tentenkamp op, om druk te zetten op de federale regering om ‘permanente criteria’ in te voeren voor de regularisering van mensen zonder papieren (DS 2 april).

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) liet gisteren al verstaan dat hij niet op die eis zal ingaan. Hij vroeg burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) om het tentenkamp te verbieden. ‘Iedereen heeft het recht om politieke actie te voeren, maar dat hoeft niet door mensen in tenten onder te brengen’, zei hij.

Hoewel de actievoerders gisterenvoormiddag van de politie te horen kregen dat ze zondag zouden moeten vertrekken, laat Moureaux intussen aan nieuwswebsite Bruzz verstaan dat ze het kamp ‘de komende dagen zal tolereren’.

‘Schadelijk voor sociale samenhang’

‘Ik begrijp dat het werk (van de staatssecretaris, red.) moeilijk moet zijn vandaag’, zegt de burgemeester aan Bruzz. ‘Mijn taak is de veiligheid en de rust te verzekeren op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek. Dat is mijn job, die doe ik en ik heb niemand anders nodig om te zeggen wat ik moet doen.’

‘Sinds er een staatssecretaris voor Asiel en Migratie is, stel ik vast dat de politieke vertegenwoordigers die deze functie uitoefenen niet kunnen stoppen met het ongeluk van de ene tegenover het ongeluk van de ander te zetten’, zegt Moureaux nog. ‘Dat is zeer schadelijk voor de sociale samenhang.’