Fifa stelt opvolgers van Will Smith en Shakira voor

Tijdens de loting voor het WK voetbal in Qatar zijn de mascotte en eerste officiële hymne van het toernooi voorgesteld. Het nummer wordt gezongen door de Qatarese artiest Aisha en de Amerikanen Trinidad Cardona en Davido.

Of het nummer ook effectief een hit wordt, valt nog af te wachten. Aisha, Trinidad Cardona en Davido treden zo in de voetsporen van Nicky Jam, Will Smith en Era Istrefi, die met ‘Live it up’ het officiële nummer voor het WK in Rusland in 2018 maakten.

Vier jaar eerder, in Brazilië, kreeg de Amerikaanse rapper Pitbull de eer om ‘We are one (ole ola)’ met Jennifer Lopez en Claudia Leitte te maken.

Maar het bekendste WK-lied van de afgelopen twaalf jaar zal toch ‘Waka waka (this time for Africa)’ van Shakira zijn. Het nummer van de Colombiaanse zangeres werd het bestverkochte WK-lied ooit.

In Doha werd ook de mascotte voor het WK in Qatar voorgesteld: La’eeb. Dat is Arabisch voor een ‘crack’ of een supergetalenteerde voetballer.