Afbouw van steunmaatregelen voor corona laat zich meteen voelen: aantal faillissementen stijgt met de helft

Wat gevreesd werd, wordt bewaarheid: nu de steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie worden afgebouwd, zit het aantal faillissementen in de lift. In de maand maart werden er liefst 973 uitgesproken, de helft meer dan in 2021. Dat brengt het totaal van het eerste kwartaal op 2.439, ook al ruim 48 procent meer. ‘En dat is nog maar een begin’, vreest bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Met 973 faillissementen alleen al voor de maand maart zitten we bijna weer op pre-coronaniveau: in maart 2020, de maand waarin de eerste lockdown inging, werden er 982 faillissementen uitgesproken. ‘De maand maart lijkt een belangrijke kentering in de evolutie van de faillissementen in te luiden, nu de handelsrechtbanken zich niet langer beperken tot die dossiers die al vóór die eerste lockdown hangende waren: nu komen ook ondernemingen in het vizier die tijdens de coronacrisis zelf in moeilijkheden zijn gekomen’, klinkt het.

‘Nog maar een begin’

Graydon verwacht dat het aantal faillissementen de komende maanden alleen maar zal toenemen. Enerzijds omdat heel wat schuldeisers nog altijd terughoudend zijn om in faillissement te dagvaarden en omdat nog altijd flink wat bedrijven uitstel van betaling hebben gevraagd en gekregen. Anderzijds omdat de bedrijven volop geconfronteerd worden met nieuwe schokken, zoals ‘de steeds sneller hollende inflatie, de ermee gepaard gaande stijgende loonkosten, bevoorradingsproblemen én de effecten van de Russische inval in Oekraïne’. Ook dit kan op termijn niet anders dan gevolgen hebben.

Volgens Graydon kan die ‘scherpe evolutie enkel getemperd worden door het volhouden van betalingsuitstel, het verlengen of verder uitrollen van eerder genomen maatregelen en zelfs het mogelijkerwijs uitrollen van bijkomende maatregelen’.

Bouw en horeca

Alles samen werden het voorbije kwartaal 2.439 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen 4.319 banen voor de bijl. Opmerkelijk: het gaat allemaal om bedrijven met minder dan honderd medewerkers.

In absolute aantallen is de bouwnijverheid het zwaarst getroffen: in die sector gingen 460 bedrijven over de kop (40,2 procent meer dan vorig jaar). Dan volgen de horeca (398 faillissementen, +70,8 procent) en de dienstverlening aan bedrijven (335 faillissementen, +52,3 procent).

De sector die het in het eerste kwartaal procentueel het hardst te verduren kreeg , is die van het transport: daar gingen de voorbije drie maanden 158 bedrijven op de fles, een toename met 88,1 procent. Die 158 is meteen het hoogste aantal ooit dat gedurende een eerste trimester binnen die sector werd genoteerd.