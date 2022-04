Waasland-Beveren wacht na incidenten in Lier op wedstrijdverslag

Het competitieduel in 1B tussen Lierse en Waasland-Beveren werd vrijdagavond ontsierd door wangedrag van supporters. De wedstrijd lag in de tweede helft zo’n twintig minuten stil nadat vanuit de tribunes bommetjes en vuurpijlen op het veld werden gegooid.

De incidenten gebeurden in de tweede periode bij een 1-0 voorsprong voor Lierse. Supporters van de thuisploeg zouden met allerlei projectielen richting het vak van de bezoekende fans hebben gegooid, waarna de scheidsrechter de partij besloot stil te leggen. Pas na ruim een kwartier kon opnieuw worden gevoetbald. Lierse scoorde uiteindelijk nog een tweede keer en ontnam Waasland-Beveren zo een laatste kans op de tweede plaats en het barrageticket.

Na afloop van de wedstrijd plaatste Waasland-Beveren een statement op de clubwebsite waarin het zei de gebeurtenissen ‘ten stelligste’ te betreuren en te veroordelen. ‘Het gedrag van de supporters van Lierse heeft geen plaats in een voetbalstadion en wij betreuren verschillende gewonde supporters die we een spoedig herstel toewensen. Omwille van deze gebeurtenissen werd de wedstrijd stilgelegd en hebben wij deze na twintig minuten onder alle voorbehoud hervat. De club wacht thans het scheidsrechtersverslag en het verslag van de match delegate af om zich te beraden over verdere stappen’, aldus de club.

‘Vanavond denken we vooral aan de supporters die zoals steeds hun ploeg kwamen aanmoedigen en die - niettegenstaande de barre weersomstandigheden - het slachtoffer werden van zinloos geweld. Dit kan niet getolereerd worden, noch in een voetbalstadion, noch in de maatschappij’, besluit het bericht.