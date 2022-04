Meer dan 3.000 mensen gered uit belegerd Marioepol

Na weken proberen zijn vrijdag dan toch bussen met evacuees uit Marioepol kunnen vertrekken uit het nabijgelegen Berdjansk. Volgens Oekraïens president Volodimir Zelenski gaat het om meer dan 3.000 mensen.

‘Vandaag werkten de humanitaire corridors in drie regio’s: Donetsk, Loehansk en Zaporozje. We zijn erin geslaagd om 6.266 mensen te redden, onder wie 3.071 uit Marioepol’, zei president Zelenski vrijdagavond in een videoboodschap.

De zuidelijke havenstad wordt al weken belegerd en aangevallen door Russische troepen, de levensmiddelen zijn zo goed als op. Pogingen om humanitaire corridors in te richten, mislukken steeds omdat de Russen zich niet aan het staakt-het-vuren zou houden. Maar vrijdagavond konden dan toch enkele tientallen bussen vertrekken vanuit het nabijgelegen Berdjansk, met inwoners van Marioepol die erin geslaagd waren tot daar te vluchten.

‘1.431 mensen konden zelf van Berdjansk en Melitopol naar Zaporozje reizen. 771 van hen kwamen uit Marioepol. 42 bussen uit de stad Berdjansk met inwoners van Marioepol en 12 uit Melitopol met lokale inwoners waren ‘s avonds op weg naar Zaporozje, goed voor een totaal van meer dan 2.500 mensen’, verduidelijkte de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek.

Veresjtsjoek benadrukte dat er meer evacuaties werden verwacht en gepland op zaterdag. Ook het Rode Kruis plant vandaag een nieuwe poging om mensen te bevrijden uit Marioepol, nadat hun ploeg vrijdag rechtsomkeer moest maken omdat het niet veilig was. Voor de invasie telde Marioepol ruim 400.000 inwoners, er zouden er nog zeker 160.000 zijn achtergebleven.