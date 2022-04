Will Smith neemt ontslag bij Academy: ‘De lijst van degenen die ik heb gekwetst is lang’

Will Smith, die vorig weekend de Oscar voor beste acteur won, heeft ontslag genomen bij de Academy of Motion Picture Arts & Sciences, de organisatie achter de filmprijzen. ‘Ik heb hun vertrouwen beschaamd.’

Will Smith, die tijdens de Oscarceremonie presentator Chris Rock een klap verkocht op het podium nadat die een slechte mop had gemaakt over zijn echtgenote Jada Pinkett Smith, noemt zijn actie ‘schokkend, pijnlijk en onvergeeflijk’. De acteur is naar eigen zeggen bereid de gevolgen van zijn daad te ondergaan bij de Academy Board of Governors.

‘De lijst van degenen die ik heb gekwetst is lang en omvat Chris, zijn familie, veel van mijn dierbare vrienden en geliefden, alle aanwezigen en het wereldwijde publiek thuis,’ zei Smith. ‘Ik heb het vertrouwen van de Academy beschaamd. Ik heb andere genomineerden en winnaars beroofd van hun kans om te vieren en gevierd te worden voor hun buitengewone werk. Ik ben er kapot van.’

De Academy heeft zijn ontslag aanvaard. Dat houdt in dat Smith niet langer zal uitgenodigd worden tot vertoningen van de Academy en dat hij niet meer kan meestemmen wie een Oscar verdient. Hij kan wel nog steeds zelf worden genomineerd.

Smith neemt met zijn ontslag de vlucht vooruit. Er staat op 18 april een vergadering gepland waar beslist zal worden over eventuele ‘disciplinaire maatregelen’, en dan zou Smith sowieso een schorsing of uitsluiting van de Academy riskeren. Er zal nog steeds worden bekeken of verdere disciplinaire maatregelen nodig zijn, bevestigt voorzitter David Rubin aan The New York Times.

De organisator van de Oscars had Smith na het incident gevraagd om de ceremonie te verlaten, maar de acteur weigerde in te gaan op die vraag. Even later zou hij terugkeren op het podium om de Oscar voor beste acteur te ontvangen, voor zijn rol in King Richard. De pas uitgedeelde Oscar weer afpakken is niet aan de orde, benadrukte Whoopi Goldberg, lid van de raad van bestuur van de Academy.