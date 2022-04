Geen Wout van Aert op Ronde van Vlaanderen

Door een positieve coronatest kan van Aert niet deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. ‘Het beestje heeft mij op het slechtst mogelijke moment te pakken.’

Via sociale media heeft Wout van Aert aangekondigd dat hij zondag niet aan de start zal komen van de Ronde van Vlaanderen. ‘Gisterenochtend werd ik met keelpijn wakker. Twee zelftesten toonden dat ik positief was op covid-19. PCR-testen daarna bevestigden dat ook.’

‘Het zijn twee intense dagen geweest’, vertelt van Aert in zijn filmpje op Instagram. Desondanks heeft hij weinig last van zijn besmetting. ‘Ik heb last van milde symptomen’, zegt hij terwijl hij zijn klachten met een lichte verkoudheid met keelpijn vergeleek. ‘Dat sterkt mijn hoop dat ik snel terug in actie kan komen.’

Van Aert heeft geen idee waar hij de besmetting heeft opgelopen. Hij zegt dat hij zijn best deed om een besmetting te vermijden. ‘Maar het beestje heeft me op slechts mogelijke moment dan toch te pakken.’