De meeste inwoners zijn gevlucht. Naar schatting twintig procent zou gebleven zijn. Voornamelijk oudere mensen die ‘halsstarrig weigeren hun huis te verlaten’. ‘Tot ook vlak bij hen een bom valt natuurlijk, dan veranderen de meesten alsnog snel van mening’, zegt Wola, - een dertiger die met ons in zijn bestelwagen snel een rondrit doorheen de stad maakt, op zoek naar achtergelaten honden en katten die hij dan, meestal succesvol, in zijn wagen probeert te lokken.

De afgelopen dertig dagen is in Irpin bijna onafgebroken gestreden. Het Russische leger kon Irpin aanvankelijk bijna helemaal innemen, maar de Russen zijn sinds kort verdreven naar het aanpalende stadje Boetsja. Misschien is Irpin wel de belangrijkste militaire overwinning van het Oekraïense leger. Het heeft de Russische troepenmacht belet om Kiev te omsingelen. Is dat de reden waarom Rusland tijdens de recentste vredesgesprekken ‘beloofde’ hun militaire aanval op Kiev en Chernihiv drastisch te verminderen? Omdat ze er niet in slagen Kiev binnen te geraken?

Alleszins heeft de weerstand die het Oekraïense leger heeft geboden een zware menselijke tol geëist. De plankjes die provisoir over de Irpin-rivier waren gelegd, dienen nu, om veel proviand toe te voeren, maar ook, en niet weinig, zwarte plastieken bodybags van Oekraïense soldaten af te voeren. Het is vreemd te zien hoe een enkele soldaten, die via de plankjes terug keren naar hun positie in de stad, wachten om eerst vier mannen met een draagberrie met daarop een gesneuvelde collega van hen, in tegenovergestelde richting te laten passeren. Geen van de soldaten kijkt naar de zwarte plastieken zak. Eén van hen begint te neuriën zodra de dode soldaat gepasseerd is. Het moet waarschijnlijk de enigste manier zijn hoe je als soldaat terug kunt keren naar je plek op de frontlijn.

Het Oekraïense leger had de brug van Irpin zelf vernietigd om de doortocht van de Russen te verhinderen. Maar daardoor verliep de evacuatie vanuit de stad ook veel moeizamer. Op plankjes over het water moesten de mensen in barre weersomstandigheden aan de overkant van de rivier zien te geraken. De beelden gingen de wereld rond.