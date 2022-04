Gloria Monserez gaat tijdelijk The voice presenteren

Gloria Monserez vervangt An Lemmens tijdelijk bij The voice van Vlaanderen. Lemmens is op dit moment in moederschapsverlof.

De ‘blind auditions’ zijn al opgenomen, dus daar zal Lemmens nog in te zien zijn. Maar bij de ‘knock-outs’ en de ‘battles’ neemt Monserez de presentatie voor haar rekening. ‘Ik kijk er erg naar uit om samen met ervaren rotten als Natalia en Koen Wauters te kunnen ­samenwerken, van wie ik ongetwijfeld nog veel zal kunnen leren’, zegt ze. ‘Bovendien heb ik zelf altijd veel gekeken naar The voice van Vlaanderen. Dat ik er nu zelf deel van uitmaak, vind ik dus super fijn. Ik ben benieuwd naar het talent dat ze weer hebben opgevist.’

Het is een opmerkelijke uitstap, want bij de VRT schuiven ze Monserez de laatste tijd wat vaker naar voren. Begin januari bleek dat ze naast Sven de Leijer en Philippe Geubels Hotel Römantiek zou gaan presenteren. En op Ketnet is ze sinds 2019 vaste wrapper en ze is ook te horen bij Studio Brussel. ‘We vinden het leuk voor een toptalent als Gloria dat zij haar vleugels kan uitslaan bij een andere zender’, ­reageert de VRT. ‘Dat moet zeker kunnen. Haar sidekick bij The voice, Aaron Blommaert, presenteert ook op MNM.’