Daders racistische aanval krijgen 12 maanden cel in hoger beroep

De man en de vrouw die in 2018 de toen 15-jarige Leroy A. op de treinsporen duwden, zijn in hoger beroep tot twaalf maanden cel veroordeeld.

In juni 2020 veroordeelde de Leuvense strafrechtbank Jonas V. (36) en zijn medestanders Cindy V.G. en Sandra H. tot negen maanden cel, een boete van 400 euro en 10.000 euro schadevergoeding voor opzettelijke slagen en verwondingen met een racistisch motief als verzwarende omstandigheid. Twee van de drie verdachten gingen in beroep tegen die uitspraak, maar werden deze week tot twaalf maanden cel en dezelfde geldboete veroordeeld. Het Brusselse hof van beroep volgde de oorspronkelijke redenering dat deze gewelddaad niet los te zien is van de expliciet racistische uitlatingen van de daders.

• 35-jarige man aangehouden voor racistisch geweld na vechtpartij Aarschot

In augustus 2018 ontstond op het perron van het station in Aarschot een schermutseling tussen de 15-jarige Leroy A. en drie volwassenen, onder wie V. (36). Leroy, wiens roots in de Dominicaanse Republiek en Aruba liggen, kreeg daarbij een reeks racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd. De situatie escaleerde toen V. de tienerjongen met geweld op de spoorweg duwde. Het incident werd gefilmd.