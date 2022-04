Loting WK Qatar: Rode Duivels spelen in groep F tegen Kroatië, Marokko en Canada

De tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfases van het WK in Qatar zijn bekend. Op de loting kwamen Kroatië, Marokko en Canada als te kloppen groepsgenoten uit de bus.

Nadat het officiële WK-lied en de mascotte werden bekendgemaakt en ook de emir van Qatar zijn zegje had gedaan, kwam het in hoofdstad Doha tot de loting. De Belgen kwamen als reekshoofd in groep F terecht. Daarin zullen ze het in de groepsfase van het WK opnemen tegen vicewereldkampioen Kroatië, Marokko en Canada.

Het WK vindt plaats van 21 november tot en met 18 december dit jaar. De eerste match van de Rode Duivels zal doorgaan op woensdag 23 november tegen Canada. Ook op 27 november (tegen Marokko) en 1 december (tegen Kroatië) spelen de Duivels zeker. Bondscoach Roberto Martinez zal vast en zeker tevreden zijn met die planning. Hij wilde liever niet vanaf de eerste matchen aan de bak.

Andere groepen

In totaal zijn er acht groepen. Een overzicht van de andere zeven groepen:

Groep A

Qatar

Ecuador

Senegal

Nederland

Groep B

Engeland

Iran

Verenigde Staten

Winnaar Europees voetbal: Oekraïne, Wales of Schotland

Groep C

Argentinië

Saoedi-Arabië

Mexico

Polen

Groep D

Frankrijk

Denemarken

Tunesië

Peru of Australië

Groep E

Spanje

Duitsland

Japan

Nieuw-Zeeland of Costa Rica

Groep G

Brazilië

Servië

Zwitserland

Kameroen

Groep H

Portugal

Canada

Uruguay

Zuid-Korea

Als ‘topland’ zaten de Rode Duivels in pot een. Welk land in welke pot terechtkomt, hangt af van zijn plaats op de wereldranglijst van Fifa. Landen uit dezelfde pot kunnen elkaar in de groepsfase dus nog niet tegenkomen. Bovendien moeten nog 3 WK-tickets uitgedeeld worden. Kanshebbers om alsnog een plaatsje in het WK te bemachtigen zijn Australië, Peru, Costa Rica en Nieuw-Zeeland. Andere landen die nog een WK-ticket kunnen bemachtigen zijn Oekraïne, Schotland en Wales.