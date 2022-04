Praktische gids | Dit moet u weten over de Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen 2022 belooft een topeditie te worden. De fans kunnen het wielervoorjaar opnieuw beleven langs het parcours én de allerbeste eendagsrenners tekenen present. Ontdek hier wat u moet weten over de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen.

De 106e Ronde van Vlaanderen

Start: zondag 3 april om 10 uur in Antwerpen

Aankomst: omstreeks 16.30 uur in Oudenaarde

Afstand: 272,5 km

De start in Antwerpen: dj vanaf 8.15 uur

Vanaf dit jaar wordt als startplaats voor de Ronde van Vlaanderen voor een periode van zes jaar de start afgewisseld tussen Antwerpen (‘22, ‘24 en ‘26) en Brugge (‘23, ‘25 en ‘27). Aangezien die cyclus dit jaar begint met Antwerpen, blijft alles dus nog even bij het oude met een evenement op de Grote Markt van Antwerpen.

De startpresentatie van de Elite Mannen begint dit jaar al om 8.15 uur op de Grote Markt, mét dj die de spanning kan opdrijven. Om 10 uur wordt dan de start gegeven aan het Steenplein: ‘Heeren, vertrekt!’

Helaas is corona nog steeds niet uit de wereld en om de renners te beschermen zal de teamzone jammer genoeg nog niet toegankelijk zijn voor publiek.

Het parcours: fanzones op drie iconische hellingen

Flanders Classics zet in op koersbeleving, met vijf officiële fanzones lang het parcours dat dit jaar exact 272,5 kilometer lang is, 18 hellingen telt en 7 kasseistroken. Buiten de start in Antwerpen en de aankomst in Oudenaarde zijn er grote fanzones op drie iconische hellingen: zij openen al om 10 uur en worden pas afgesloten om 19 uur.

Liefhebbers van een primeur kunnen een plek op de Koppenberg kiezen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen zullen ook de vrouwen immers de gevreesde Bult van Melden voor de wielen geschoven krijgen. Daar beginnen zij aan een identieke finale als de mannen, met nog 45 km tot Oudenaarde. De klim is zo gevreesd omdat de kasseien er slecht bij liggen op de smalle klim, die oploopt 22 procent. Een opstopping door één enkele hapering dreigt en de volgwagens moeten hier ook een (ruime) omleiding volgen waardoor materiaalpech hier dodelijk kan zijn.

Wil je de renners zo veel mogelijk zien? Dan is de Oude Kwaremont dé plek bij uitstek. Met drie passages van de mannen en één voor de vrouwen.

Wie in volle finale zijn/haar favoriet(e) op de laatste beklimming van de dag nog eens vooruit wil schreeuwen, zakt dan weer beter af naar de Paterberg. Helling nummer 11 voor de vrouwen en nummer 18 voor de mannen staat jaarlijks garant voor spektakel: hier valt de koers in de beslissende plooi. In tegenstelling tot de slopende Kwaremont is ‘de Pater’ een berg voor een explosie die je in één volgehouden inspanning afwerkt. Na de spurt in de aanloop tot aan de haakse bocht (die alle beginsnelheid eruit haalt), kijk je ook recht tegenover een muur aan met halfweg het stuk van meer dan 20 procent. Het is een relatief rechte helling die door zijn steiltegraad de kaf van het koren scheidt.

Daarna volgen enkel nog 13 vlakke kilometers richting finish. Op dit stuk kan een groepje dat samenwerkt een situatie nog helemaal doen omkeren, waardoor het spannend blijft tot op de Minderbroedersstraat. Op die brede weg kan fair worden gesprint als het verschil daarvoor nog niet is gemaakt, denk maar aan de sprints van de vorig twee edities met Mathieu van der Poel eerst tegen Wout van Aert en vorig jaar met Kasper Asgreen.

De aankomst in Oudenaarde: non-stop wielerfeest vanaf 11.50 uur

Sinds 2012 ligt de streep van Vlaanderens Mooiste in Oudenaarde, en dat zal zeker nog blijven tot 2028. Met de start van de vrouwen en aankomst van beide wedstrijden in het hart van de Vlaamse Ardennen, is Oudenaarde zondag uiteraard een van the places to be.

Het begint er al om 11.50 uur met de teampresentatie Elite Vrouwen op de Markt, waar na de eerste doortocht van de mannen (13.10 uur) om 13.25 uur het startschot wordt gegeven en om 15.15 uur het vrouwenpeloton nog eens passeert. Omstreeks 16.45 uur wordt de aankomst van de Elite Mannen verwacht, omstreeks 17.45 uur kennen we ook de opvolgster van Annemiek van Vleuten. Net als aan de start zal ook her de teamzone jammer genoeg niet toegankelijk zijn voor publiek, maar in de fanzone zal er nu ook al genoeg te beleven zijn.

Geen sneeuw, wel koude temperaturen én kans op gladde wegen

Donderdag en vooral vrijdag is er in Vlaanderen een grote kans op sneeuw en smeltende sneeuw, maar de renners hoeven zich daar geen zorgen om te maken want die zal niet blijven liggen. In het weekend krijgen we overdag ook al iets hogere maximumtemperaturen met op zondag 7 graden, maar ’s nachts zal het kwik wel onder het nulpunt duiken waardoor de eventuele neerslag opnieuw kan aanvriezen en de wegen er mogelijk glad zullen bij liggen.

Primeur: vrouwen krijgen evenveel als mannen

Na de intrede van de Koppenberg in het vrouwenparcours, krijgen we in de vrouwenkoers nog een tweede primeur: de winnares krijgt dit jaar immers evenveel prijzengeld als de winnaar van de mannen. Een nieuwe stap voor het vrouwenwielrennen.

Sinds 2004 is er ook een Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Het vrouwenwielrennen is sindsdien enorm geprofessionaliseerd, maar het verschil in prijzengeld met de mannen bleef gigantisch. Kasper Asgreen kreeg vorig jaar 20.000 euro voor zijn overwinning in Vlaanderens mooiste, Annemiek van Vleuten moest het met een pak minder stellen: naar verluidt amper... 1.365 euro.

In het verleden werd de ongelijke verdeling van het prijzengeld al verschillende keren aangeklaagd. In 2019 noemde Alberto Bettiol, winnaar bij de mannen, de ongelijke verdeling van het prijzengeld nog ‘een schande’.

In totaal wordt er vanaf dit jaar net als bij de mannen 50.000 euro uitgedeeld aan de rensters. Daarvan zal de winnares 20.000 euro krijgen. Het doel was om tegen 2023 voor de vijf koersen van Flanders Classics gelijk prijzengeld te hebben. Nu beginnen ze alvast met de Ronde van Vlaanderen, waardoor dat ineens de koers wordt met het meeste prijzengeld in het hele vrouwenwielrennen.

De laatste tien winnaars van de Ronde van Vlaanderen:

2021: Kasper Asgreen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Alberto Bettiol

2018: Niki Terpstra

2017: Philippe Gilbert

2016: Peter Sagan

2015: Alexander Kristoff

2014: Fabian Cancellara

2013: Fabian Cancellara

2012: Tom Boonen