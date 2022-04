Belgische ceo PostNL vrij onder voorwaarden

Nadat hij maandag werd opgepakt op verdenking van onder meer mensenhandel en verboden terbeschikkingstelling, laat de Mechelse raadkamer de Belgische topman van PostNL, Rudy Van Rillaer, vrij onder voorwaarden.

Na vier nachten in de cel is Rudy Van Rillaer, de Belgische topman van PostNL, vrijdag door de raadkamer vrijgelaten. Dat zegt zijn advocaat Michaël Verhaeghe tegenover Belga. Van Rillaer werd maandag, samen met twee andere medewerkers van het Nederlandse postbedrijf, aangehouden, op verdenking van mensenhandel, valsheid in ­geschrifte, verboden terbeschikkingstelling en leiding geven aan een criminele organisatie.

De arrestaties werden verricht in het kader van een al langer lopend onderzoek naar PostNL. Het Nederlandse postbedrijf kwam vorig jaar al in het vizier van het gerecht, nadat er bij inspecties aan depots herhaaldelijk inbreuken werden vastgesteld bij de pakjeskoeriers, die niet rechtstreeks voor PostNL werken, maar zijn zelfstandige onderaannemers of in dienst bij een onderaanneming. Het ging onder meer over zwartwerk en de tewerkstelling van mensen zonder papieren. Bij de laatste controle werden ook twee depots van het Nederlandse pakjesbedrijf verzegeld.

De Mechelse arbeidsauditeur bundelde vorig jaar meer dan vijftig dossiers van inbreuken bij onderaannemers in een strafzaak, die hij aanspande tegen PostNL. Volgens de arbeidsauditeur en de vakbonden, die zich burgerlijke partij stelden, is het pakjesbedrijf minstens mee verantwoordelijk voor wat ze structurele sociale fraude en schrijnende arbeidsomstandigheden noemen bij de onderaannemers. De advocaten van PostNL, daarentegen, vinden dat de dossiers met inbreuken bij onderaannemers apart moeten worden behandeld.

Huiszoekingen

De pleidooien in het strafproces zijn voorzien in september. De cruciale vraag is of PostNL al dan niet (mede)verantwoordelijk is als er inbreuken worden aangetroffen bij de onderaannemingen. De arbeidsauditeur vorderde enkele weken geleden een onderzoeksrechter op, die ook huiszoekingen kan uitvoeren of arrestaties verrichten. Of die huiszoekingen extra informatie hebben opgeleverd, is nog niet bekend, maar het onderzoek komt zo wel in een nieuwe fase en kan leiden tot een nieuw strafproces, waardoor de zittingen in september vervallen.

PostNL reageerde verbouwereerd op de aanhoudingen van de Belgische toplui, en sprak over ‘intimidatie’ door het Belgische gerecht. De arrestatie heeft ook een ‘enorme impact’ gehad op de betrokkenen, zei John Maes, advocaat van John de Bruin, de operationeel directeur van PostNL in ons land, vandaag, voor zijn cliënt voor de raadkamer moest verschijnen. ‘Voor het eerst in zijn bestaan zit hij in de gevangenis. Het leven in de gevangenis is geen pretje. De gevangenissen zitten overvol en de omstandigheden zijn er niet goed.’

Ook Liesbeth Kaashoek, de Nederlandse logistieke directeur van PostNL, hekelde eerder deze week al de slechte omstandigheden in de cel. Van Rillaer en de andere twee verdachten ‘delen een cel met vier anderen, krijgen geen propere kleren en maar één keer per dag eten’, zei ze in een interview met De Standaard. ‘Dat heeft een enorme impact op hen, hun familie en alle medewerkers. We worden als criminelen behandeld, terwijl we een keurig, beursgenoteerd bedrijf zijn.’

