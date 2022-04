Nog geen beslissing over Wout van Aert voor Ronde van Vlaanderen: ‘Geen begrafenisstemming’

Tiesj Benoot en Christophe Laporte keken vrijdag op een persmoment van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma vooruit naar de Ronde van Vlaanderen. Of hun ploegmaat Wout van Aert aan de start kan komen, is nog niet beslist.

‘We wachten nog op de definitieve beslissing van de ploegleiding en de medische staf of Wout kan deelnemen of niet’, gaf woordvoerder Ard Bierens een update over de zieke Belgische kampioen. ‘Die beslissing is op dit moment nog niet gemaakt. En het is moeilijk te zeggen wanneer dat zal gebeuren. Er is niet de nood om die beslissing te overhaasten.’

Van Aert, niet aanwezig op het persmoment, verblijft op dit moment nog thuis in Herentals. Komt hij niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen, dan zal hij worden vervangen door neoprof Mick van Dijke. De andere zes renners van Jumbo-Visma aan de start zijn Benoot, Laporte, Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini, Timo Roosen en Mike Teunissen.

Foto: BELGA

Tiesj Benoot over ‘verhaal-Van Aert’: ‘Geen begrafenisstemming’

Op een persmoment van zijn Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma kreeg Tiesj Benoot vrijdag vooral vragen over zijn zieke ploegmaat. ‘De eerste shock is achter de rug. We zijn niet down’, zegt Benoot over het nieuws.

‘Natuurlijk is het een groot verschil voor ons, of Wout start of niet. Een belangrijke renner vervangen, eigenlijk zelfs de grote favoriet, dat zou voor iedere ploeg moeilijk zijn. En voor ons ook. Wout heeft een grote impact op hoe de koers zich ontwikkelt en hoe we die aanpakken’, vertelde Benoot op het persmoment in Gent.

De sfeer bij de ploegmaats van Van Aert, die zit volgens Benoot echter niet onder nul. ‘We zijn niet down. Er heerst geen begrafenisstemming. Ik heb wel even met de mond vol tanden gezeten toen ik het nieuws hoorde, maar de eerste shock is nu achter de rug. De sfeer was heel goed en is het nog steeds. Natuurlijk is dit een domper, maar we hadden ons al goed geamuseerd en blijven met zijn allen heel gemotiveerd. Naar deze koers hebben we erg lang gewerkt.’

Of Van Aert nu start of niet, daar bestaat nog steeds geen zekerheid over, ook al noemde Jumbo-Visma het donderdag ‘niet waarschijnlijk’ dat hij erbij zal zijn. ‘We moeten het verhaal-Wout proberen los te laten’, zegt Benoot erover. ‘Dit is iets waar we geen controle over hebben. We weten nog niet wat er gaat gebeuren, dus is het nu gewoon afwachten en ons zo goed mogelijk blijven voorbereiden. We zien wel wat er uit de bus valt. Hopelijk kan Wout er toch nog bij zijn.’

‘Natuurlijk verandert het de zaken als Wout er niet bij is. Dat verandert hoe je tactisch naar de koers gaat. We hebben nog geen meeting gehad over een plan-B, maar het is anders koersen met de topfavoriet binnen de rangen. Dan wordt van ons verwacht dat we als eerste op de kop van het peloton gaan rijden. Als Wout erbij is, kom ik ook vroeger aan de bak. Maar ik heb niet meer sterren mét of zonder Wout aan de start, dus meer stress voel ik zelf nu niet.’

Hij stuurde na het nieuws dan wel een berichtje naar ploegmaat Van Aert, maar nauw contact hebben Benoot en de Belgische kampioen op dit moment niet. ‘Hij krijgt nu al zoveel berichtjes. Voor alle betrokkenen in de koers verandert dit veel. Onze concurrenten, de fans, de journalisten ... Ik denk dat alle renners nu constant de sociale media in de gaten houden om te weten of Wout start of niet.’