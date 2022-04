Vivaldi rekent op meerkost van ruim 2 miljard voor Oekraïne en corona

De oorlog in Oekraïne en de sluimerende coronacrisis maakten het ­begrotingswerk voor Vivaldi erg moeilijk. ‘Deze schokken hebben een enorme impact op de portemonnee van de mensen’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

Het federale kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole van dit jaar. Er wordt 825 miljoen euro voorzien voor het coronavirus, 450 miljoen voor Defensie en 800 miljoen euro voor Oekraïne. Oekraïne en corona wegen zwaar op de federale begroting, die verslechtert met 4,3 miljard euro. Het tekort bedraagt 20,7 miljard euro.

‘We hebben intussen een vierde en vijfde coronagolf gehad. Zeven miljoen Belgen kregen een boosterprik. De economische steunmaatregelen hebben we moeten uitbreiden en verlengen. Daarbovenop kwam de oorlog in Oekraïne’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens de persconferentie over de federale begroting. ‘Dat heeft onze begroting niet gewenst. Deze schok heeft een enorme impact op de portemonnee van de mensen.’

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) gaat verder in op de oorlog in Oekraïne: ‘Die extra onvoorziene uitgaven voor de oorlog hebben een enorme impact op onze economie. We zullen dit nog lang voelen. De crisis in Oekraïne zal een diepere impact hebben op onze economie dan de coronapandemie.’

• Oekraïne zet begrotingscijfers helemaal op hun kop

Brandstofkosten

De regering maakt ook 30 miljoen euro vrij om de brandstofkosten van werknemers die de eigen wagen nodig hebben voor professionele verplaatsingen, zoals huishoudhulpen, te verlichten. Dat heeft minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) gezegd tijdens de persconferentie.

Het geld wordt ter beschikking gesteld van de sociale partners, die de steunmaatregelen concreet moeten uitwerken. De regering legt de prioriteit daarbij wel op werknemers die geen alternatief hebben dan hun eigen wagen om zich van en naar het werk te verplaatsen. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudhulpen, die daarvoor een zeer beperkte vergoeding krijgen die gezien de huidige brandstofprijzen al helemaal tekortschiet. De regering wil daarnaast ook het gebruik van openbaar vervoer stimuleren, zei Dermagne.

Vivaldi maakt ook nog eens 10,5 miljoen euro extra vrij voor voedselhulp. Dat is een stijging van 25 procent van de huidige middelen, aldus Dermagne.

Tot slot wordt er nog eens 23 miljoen euro voorzien voor de herwaardering van gespecialiseerde verpleegkundigen.