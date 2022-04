Groen en Vooruit dringen aan op importverbod Russische diamant

De toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski geeft de groenen en Vooruit nieuwe moed om te pleiten voor een importverbod van Russische diamant. Maar ze stoten op verzet van de andere Vivaldi-partijen én de Vlaamse regering.

‘Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten’, duwde de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag in de Kamer nog eens op de gevoelige plekken. Rusland exporteerde in 2021 voor 1,8 miljard dollar ruwe diamanten naar Antwerpen. Dat betekent dat sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne miljoenen euro’s rechtstreeks naar het Kremlin vloeiden via het Russische diamantbedrijf Alrosa.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) repliceerde opnieuw dat op Europees niveau is afgesproken om geen maatregelen te nemen die al te gemakkelijk te omzeilen zijn en waarmee we onszelf straffen. Het argument is dan dat de handel anders in een wip naar India of Dubai zou verhuizen. Maar tegelijk geeft hij aan dat als Europa toch anders zou beslissen, België zich daar zou bij neerleggen.

DS VIDEO - Zelenski haalt uit naar Antwerpse diamantsector in Kamer. Video: De Standaard

‘De speech van Zelenski was geen verrassing en ik begrijp perfect zijn vingerwijzingen’, zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Maar ook hij schaart zich achter de redenering dat we alleen sancties moeten nemen die Rusland het meest pijn doen. ‘Naarmate het conflict langer duurt, zullen de sancties toch uitbreiden. Elk land heeft zijn gevoeligheden en die zullen dan meer en meer op tafel komen. Dat wordt dan binnen Europa gelijk oversteken.’

De groenen en Vooruit zijn het niet eens met die afwachtende houding. Ze halen uit de toespraak van Zelenski nieuwe moed in hun verzet tegen de import van Russische diamant. Groen-vicepremier Petra De Sutter en fractieleider Wouter De Vriendt pleiten in een gemeenschappelijk persbericht voor een importverbod. Daarnaast zal De Sutter binnen de federale regering ook de vraag op tafel leggen om Sergei Ivanov, de ceo van Alrosa, op de individuele sanctielijst te zetten, in lijn met wat de Verenigde Staten al deden.

Actievere rol

‘De argumenten van de diamantlobby dat de hele sector zou verhuizen, moet met een flinke korrel zout genomen worden’, zegt De Vriendt. ‘De economische gevolgen voor de diamantsector wegen trouwens niet op tegen de menselijke kost in Oekraïne.’ Groen blijft wel voorstander van een Europese beslissing. Ze wil vooral dat België op het Europese toneel een actievere rol speelt om de Russische diamant op de sanctielijst te zetten. Ecolo zit op dezelfde lijn.

‘We moeten af van die afwachtende houding’, zegt ook Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere. ‘We zouden toch minstens al eens met Dubai kunnen praten, maar nu gebeurt er niks. En de logische uitkomst is een importverbod.’

Geïsoleerd

Maar zolang beide partijen blijven vinden dat de beslissing Europees moet genomen worden, blijft het zwaartepunt van de discussie buiten Vivaldi. Het is trouwens geen beslissing die alleen op federaal niveau kan genomen worden. Buitenlands beleid en de douane zijn federale bevoegdheden, maar buitenlandse handel is een regionale bevoegdheid. Dus proactieve stappen tegen de diamantimport kunnen moeilijk genomen worden als ook de regio’s niet mee in het bad zitten. En het standpunt van Vlaanderen daarover is duidelijk. ‘Als we Antwerpen uitschakelen en Dubai en India nemen het over, wat hebben we dan bereikt met de sancties’, herhaalde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisteren het argument van de diamantsector. De Vlaamse regering zit helemaal op de lijn van premier De Croo: we moeten geen maatregelen nemen die ons meer pijn doen dan Rusland.

Begin volgende week vindt een vergadering plaats tussen verschillende federale en regionale kabinetten om het dossier te bespreken. De groenen en Vooruit staan geïsoleerd in hun verzet. Maar hun achterban weet tenminste dat ze tegen de import zijn, zonder dat het dossier meteen Vivaldi in de problemen brengt.