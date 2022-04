Alle pech van de wereld bij Quick-Step Alpha Vinyl, maar Kasper Asgreen (27) staat nog recht. Hij probeert als ‘eenmans-Wolfpack’ voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Kasper Asgreen klonk strijdbaar, afgelopen maandag in een Zoom-interview: ‘Eén tegen één kan ik Wout van Aert kloppen. Het enige wat we nodig hebben is een goed plan om hem te isoleren.’

Als het plan ...