Vanochtend verschenen beelden van een brandend oliedepot in de Russische stad Belgorod. Rusland zegt dat twee Oekraïense helikopters het depot aanvielen, Oekraïne bevestigt noch ontkent. Het Kremlin laat ondertussen weten dat het ‘gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken’.

De hoge vlammen schoten vanochtend uit het oliedepot in het Russische Belgorod. De Russische stad, zo’n 50 kilometer ten noorden van de Oekraïense stad Charkov, zou zijn aangevallen door twee laagvliegende helikopters. Rusland zegt dat het een opzettelijke aanval is van Oekraïne, de gouverneur van de streek stelde dat eerder vrijdag twee Oekraïense Mi-24-helikopters op lage hoogte de grens hadden overgestoken en raketten hebben afgevuurd. De brandweer zou het hevige vuur maar moeilijk onder controle krijgen. Het Russische persagentschap Tass spreekt momenteel over vier gewonden, mogelijk ook brandweerlieden. Van dodelijke slachtoffers heeft men nog geen weet.

Gevolgen voor vredesgesprekken

Het Kremlin laat ondertussen weten dat ‘de aanval op Russische bodem gevolgen zal hebben voor de onderhandelingen’. Het is de eerste keer dat Rusland Oekraïne beschuldigt van een luchtaanval op Russisch grondgebied. Of de aanval – doelbewust of niet – werd uitgevoerd door Oekraïne, is niet duidelijk. Oekraïens minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba reageerde dat hij de beschuldiging ‘noch kan bevestigen, noch kan ontkennen’. ‘Ik heb simpelweg niet alle informatie’, voegde hij daar nog aan toe. De videogesprekken tussen de twee landen, die vandaag gepland zijn, zouden momenteel nog steeds blijven doorgaan.

Russische of Oekraïense helikopters?

Sceptici stellen dat het ook weleens over een actie van Rusland zelf kan gaan. Op beelden op sociale media is te zien hoe helikopters het depot onder vuur nemen, maar het zou gaan om helikopters die beide kanten gebruiken, meldt The Guardian.

Donderdag was er ook al een ontploffing in het wapendepot van Belgorod. Daardoor zijn er speculaties dat het wel om sabotage gaat en geen ‘fout’ zou zijn. De stad, vlak bij de Oekraïense grens, is van grote strategische waarde voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne.